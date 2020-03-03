رمز اقتدار نیروهای مرزبانی ارتقای معرفت دینی و خداباوری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی مرزبانی استان کردستان، ماموستا فایق رستمی در دیدار فرمانده مرزبانی کردستان و برخی از کارکنان مرزبانی استان کردستان، اظهار داشت: امروز رابطه مرزبانی با مرزنشینان رابطه تنگاتنگی است به طوری که مردم می‌دانند که بدون امنیت نمی‌توانند زندگی کنند.

وی افزود: من فرزند مرز هستم و با تمام وجود مشکلات مرز را حس کرده ام و به صورت عینی زحمات مرزبانان در شرایط سخت آب و هوایی در حراست از حریم این مرزو بوم از نزدیک مشاهده کرده ام.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه انسان دارای سه تکلیف مهم تکلیف در برابر خداوند، خدمت به مردم و آمادگی و بصیرت افزایی در برابر دشمنان است، ادامه داد: خدمت به مردم در راستای تامین امنیت، آسایش و جان و مال وظیفه همگانی است و به شکر خداوند متعال، مرزبانی استان در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکرده است.

ماموستا رستمی اطاعت محض از ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا را وظیفه همگان دانست و یادآور شد: ما می‌بایست با بصیرت افزایی، آگاهی و معرفت، خود را به سلاح ایمان، وحدت، اتحاد و انسجام مجهز کنیم.

فرمانده مرزبانی کردستان نیز در این دیدار با اشاره به نقش مهم روحانیون و ماموستاها در گسترش وحدت و انسجام بخشی بین مردم و مسئولان، بیان کرد: حضور روحانیون در مناطق مرزی و همراهی و همدلی آنان با مرزبانی، بهترین پشتوانه ما در خدمت گذاری به مردم فهیم و انقلابی کردستان و مرزنشینان است.

سردار علیرضا مرزبانی گفت: با توجه به اینکه روحانیت و امامان جمعه و جماعت ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مردم مرزنشین دارند می توانند نقش مهمی در تثبیت این امنیت ایفا کنند.

وی اظهار داشت: امنیت مقوله‌ای اجتماعی است که فقط با مشارکت همگانی امکان پذیر است به طوری که معتمدین و ماموستاهای مرزنشین بیشترین نقش را در تامین امنیت مناطق مرزی دارند.

فرمانده مرزبانی کردستان با اشاره به اینکه وحدت بین مرزبان و مرزنشین یک وحدت مثال زدنی است، افزود: ما مشکلات مرزنشینان را به طور جد احصا و مطابق قانون در راستای رفع آن تلاش خواهیم کرد.

سردار مرزبانی با بیان اینکه ائمه جمعه و جماعت از ارکان اصلی برقراری امنیت و وحدت در مناطق مرزی هستند، ادامه داد: امیدواریم با همراهی امام جمعه و ریش سفیدان مناطق مرزی بتوانیم خدمات مثمر ثمری به مرزنشینان که همانا مرزداران واقعی ایران اسلامی هستند، ارائه کنیم.