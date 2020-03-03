به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، برهان صلواتی با بیان اینکه در اجرای بسیاری از خدمات به کارگران نیازی به مراجعه حضوری آنان نیست، اظهار داشت: براساس پیام‌ها و اطلاع رسانی‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بهترین و اثرگذارترین راهکار ممکن برای مقابله با ویروس کرونا رعایت بهداشت فردی است.

وی افزود: در کنار این مهم، اقدامات و راهکارهای لازم برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از ویروس کرونا در محیط‌های کارگری در حال انجام است و همه رویدادهای ورزشی و فعالیت مجموعه های ورزش کارگری، برگزاری هر نوع نشست کارگری و کارفرمایی، جلسات و مجامع تعاونی ها تا اطلاع بعدی لغو شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه بر اساس دستور مقام عالی وزارت تمام دفترچه های بیمه تامین اجتماعی که اعتبار آنها به پایان رسیده است تا پایان فروردین ماه دارای اعتبار بوده و نیازی برای مراجعه به شعبه های تامین اجتماعی برای تمدید نیست، ادامه داد: حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز از طریق دستگاه ثبت اثر انگشت تا اطلاع بعدی لغو و به همان شیوه سنتی احراز هویت انجام می‌گیرد و در موارد بسیار ضروری هم نیازی به مراجعه نیست.

صلواتی یادآور شد: مکاتبات لازم با همه واحدهای کارگری، کارفرمایی و تعاونی ها برای فراهم سازی شرایط حفظ سلامت کارگران در محیط‌های کار و ضدعفونی کردن این محیط‌ها انجام شده است تا شاهد کمترین آسیب ممکن در جامعه کارگری و کارفرمایی استان در مقابل ویروس کرونا باشیم.

وی از همکاری و عزم و اراده کارگران، کارفرمایان و تعاونگران کردستانی در پیوستن به پویش ملی مقابله با کرونا خبر داد و بیان کرد: تعدادی از تعاونی های صنایع دستی استان با تغییر موقت خط تولید خود، روزانه هزاران ماسک پزشکی تولید و برای توزیع رایگان در اختیار علوم پزشکی قرار می دهند.