برپایی اعتکاف به دهه آخر ماه رمضان موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به شیوع و گسترش ویروس کرونا (کوید ۱۹)و بنا به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولین وزارت بهداشت و درمان و در راستای حفظ سلامت فردی و اجتماعی هموطنان کشورمان، مراسم معنوی اعتکاف رجبیه دردهه آخر رمضان برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به اشاره مجاهدت‌های شبانه روزی و خالصانه عوامل درمانی و پزشکی در سراسر کشور، افزود: اقدامات و مجاهدت‌های شبانه روزی کادر پزشکی و درمانی در مراکز درمانی شهرهای مختلف استان و کشور قابل تقدیر است و دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی باید با شیوه‌های مختلف در راستای آگاهی بخشی و آگاه سازی جامعه تلاش و مجاهدت کنند.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فضای رعب و وحشت توسط برخی عوامل داخلی و برخی خودفروخته های خارج نشین، تصریح کرد: ایجاد فضای رعب و وحشت زیبنده نظام اسلامی نیست و دشمنان درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی هستند و امید بخشی و ایجاد فضای آرام و نشاط بخش می‌تواند بسیاری از این مشکلات را رفع کند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در ادامه سخنان با اشاره به مناسبت‌های ماه رجب و اهمیت دعا و نیایش در این ماه عزیز، تاکید کرد: با توجه به برگزاری نمازجماعات حداقلی در مساجد، تکایا و حسینیه‌ها ائمه جمعه و جماعات باید در کنار مسائل عبادی و سیاسی به مسائل بهداشتی و آگاه بخشی در خصوص این ویروس جدید بپردازند و برگزاری ایستگاه‌های سلامت و خدمات بهداشتی رایگان در این مجالس و محافل مورد انتظار است.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای بسیار قابل تقدیر حوزه پزشکی در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به دستاوردهای عظیم پزشکی و درمانی در چهل سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی و تلاش و مجاهدت‌های شبانه روزی عوامل پزشکی در مراکز خدمات پزشکی و درمانی سراسر کشور و شهرهای مازندران و وحدت و همدلی مردم با رعایت اصول بهداشت فردی و اجتماعی می‌توانیم از این شرایط هم با سربلندی عبور کنیم.

استاد حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های مازندران در ادامه سخنان خود به عزم ملی همه دستگاه‌های اجرایی و پزشکی کشور در مبارزه با این ویروس (کوید ۱۹) اشاره و بیان داشت: مردم عزیز و فهیم کشورمان نباید به شایعات و دروغ پراکنی های رسانه‌ها و شبکه‌های معاند توجه کنند و امروز عزم ملی برای مقابله با این ویروس در کشور شدت گرفته و قطعاً با توجه به اقدامات صورت گرفته و رعایت اصول بهداشتی این مهم (کرونا را شکست خواهیم داد) اتفاق خواهد افتاد.

حجت الاسلام شکریان امیری در بخش پایانی سخنان خود ضمن تاکید مجدد به رعایت اصول بهداشت فردی و اجتماعی، اظهار داشت: عبور از شرایط فعلی نیازمند همدلی و وحدت همه اقشار جامعه است و جمهوری اسلامی از کشورهای پیشرفته در حوزه پزشکی و درمانی است و بزرگنمایی‌ها با هدف به زانو درآوردن جمهوری اسلامی است که قطعاً این توطئه هم با هوشیاری ملت بزرگ ایران و مجاهدت‌های تلاشگران حوزه پزشکی و درمانی خنثی خواهد شد.