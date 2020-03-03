کالاهای اهدایی مردم به مددجویان پس از ضدعفونی توزیع خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مؤمنی در نشست شورای مدیران کمیته امداد استان که با موضوع برگزاری جشن نیکوکاری و اتخاذ تدابیر ویژه «کرونا ویروس» برگزار شد، بیان کرد: موضوع شیوع ویروس کرونا موجب شده تا دقت نظرهایی برای اجرای برنامههای مختلف در کشور انجام شود.
وی ادامه داد: این دقت نظرها مورد بررسی قرار گرفته و با خدمات کمیته امداد امام (ره) انطباق داده میشود تا برنامههای سالگرد تأسیس کمیته امداد، جشن نیکوکاری و سایر خدمات این نهاد با تدابیر لازم بهداشتی اجرا شود.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: به منظور رعایت مسائل بهداشتی، پایگاههای سطح شهر حتی الامکان حذف شده و مراکز نیکوکاری در کنار ادارات کمیته امداد به عنوان مراکز جمع آوری کمکهای مردمی فعالیت دارند.
مؤمنی تاکید کرد: توصیه جدی ما اجرای جشن نیکوکاری از طریق روشهای غیر حضوری است که برای این منظور روشهای مختلفی از گذشته فعال بوده و در حال حاضر نیز در دسترس عموم مردم نیکوکار است.
وی توضیح داد: علاوه بر سایت کمیته امداد به آدرس WWW.EMDAD.IR که امکان دریافت کمکهای مردمی را در سرفصلهای مختلف عرضه کرده، کد دستوری #۰۲۸*۸۸۷۷* برای جذب کمکهای مردمی پیشبینی شده که در تمامی تلفنهای همراه حتی بدون اینترنت قابل دسترسی است.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین خاطرنشان کرد: همچنین سامانه صدقه پیامکی کمیته امداد نیز همچون گذشته آماده دریافت کمکهای هموطنان نیکوکار در هفته نیکوکاری است.
وی با بیان اینکه کمک مردمی در جشن نیکوکاری جمعآوری و میان مددجویان و نیازمندان به سرعت توزیع میشود، خاطرنشان کرد: جشن نیکوکاری امسال از حدود دو هفته قبل آغاز شده و اوج کمکهای مردمی را در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ اسفندماه شاهد خواهیم بود.
مومنی با اشاره به آمادگی برای دریافت کمکهای مردمی عنوان کرد: با توجه به لزوم اجرای مراقبتهای لازم در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، همه کمکهای مردمی که به صورت کالا عرضه میشود با تمهیدات بهداشتی و پس از ضدعفونی لازم به مددجویان تحویل میشود.
وی گفت: برای سلامت امدادگران، مددکاران و مددجویان؛ مقرر شده تا همکاران ما در توزیع کمکهای مردمی و دریافت کمکهای مردمی ضمن رعایت مسائل بهداشتی، از ماسک و دستکش استفاده کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین تأکید کرد: قطع یقین ویروس کرونا نیز مانند برخی از فراز و نشیبهای گذشته از میان ما عبور میکند ولی باید تلاش کنیم تا ضمن رعایت مسائل و توصیههای بهداشتی اعلامی، بستر لازم را برای استمرار و ارتقای خدمت به مددجویان حفظ کنیم.
وی یادآورشد: لازم است در کنار رعایت مسائل بهداشتی و اجرای توصیههای اعلامی وزارت بهداشت، با صدقه برای خود و خانواده سلامتی از خداوند سبحان طلب کنیم.
نظر شما