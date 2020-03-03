  1. استانها
  2. قزوین
۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۱۹

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین:

کالاهای اهدایی مردم به مددجویان پس از ضدعفونی توزیع خواهد شد

کالاهای اهدایی مردم به مددجویان پس از ضدعفونی توزیع خواهد شد

قزوین- مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: با توجه به لزوم پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، همه کمک‌های مردمی که به صورت کالا عرضه می‌شود پس از ضدعفونی به مددجویان تحویل می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مؤمنی در نشست شورای مدیران کمیته امداد استان که با موضوع برگزاری جشن نیکوکاری و اتخاذ تدابیر ویژه «کرونا ویروس» برگزار شد، بیان کرد: موضوع شیوع ویروس کرونا موجب شده تا دقت نظرهایی برای اجرای برنامه‌های مختلف در کشور انجام شود.

وی ادامه داد: این دقت نظرها مورد بررسی قرار گرفته و با خدمات کمیته امداد امام (ره) انطباق داده می‌شود تا برنامه‌های سالگرد تأسیس کمیته امداد، جشن نیکوکاری و سایر خدمات این نهاد با تدابیر لازم بهداشتی اجرا شود.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: به منظور رعایت مسائل بهداشتی، پایگاه‌های سطح شهر حتی الامکان حذف شده و مراکز نیکوکاری در کنار ادارات کمیته امداد به عنوان مراکز جمع آوری کمک‌های مردمی فعالیت دارند.

مؤمنی تاکید کرد: توصیه جدی ما اجرای جشن نیکوکاری از طریق روش‌های غیر حضوری است که برای این منظور روش‌های مختلفی از گذشته فعال بوده و در حال حاضر نیز در دسترس عموم مردم نیکوکار است.

وی توضیح داد: علاوه بر سایت کمیته امداد به آدرس WWW.EMDAD.IR که امکان دریافت کمک‌های مردمی را در سرفصل‌های مختلف عرضه کرده، کد دستوری #۰۲۸*۸۸۷۷* برای جذب کمک‌های مردمی پیش‌بینی شده که در تمامی تلفن‌های همراه حتی بدون اینترنت قابل دسترسی است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین خاطرنشان کرد: همچنین سامانه صدقه پیامکی کمیته امداد نیز همچون گذشته آماده دریافت کمک‌های هموطنان نیکوکار در هفته نیکوکاری است.

وی با بیان اینکه کمک مردمی در جشن نیکوکاری جمع‌آوری و میان مددجویان و نیازمندان به سرعت توزیع می‌شود، خاطرنشان کرد: جشن نیکوکاری امسال از حدود دو هفته قبل آغاز شده و اوج کمک‌های مردمی را در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ اسفندماه شاهد خواهیم بود.

مومنی با اشاره به آمادگی برای دریافت کمک‌های مردمی عنوان کرد: با توجه به لزوم اجرای مراقبت‌های لازم در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، همه کمک‌های مردمی که به صورت کالا عرضه می‌شود با تمهیدات بهداشتی و پس از ضدعفونی لازم به مددجویان تحویل می‌شود.

وی گفت: برای سلامت امدادگران، مددکاران و مددجویان؛ مقرر شده تا همکاران ما در توزیع کمک‌های مردمی و دریافت کمک‌های مردمی ضمن رعایت مسائل بهداشتی، از ماسک و دستکش استفاده کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین تأکید کرد: قطع یقین ویروس کرونا نیز مانند برخی از فراز و نشیب‌های گذشته از میان ما عبور می‌کند ولی باید تلاش کنیم تا ضمن رعایت مسائل و توصیه‌های بهداشتی اعلامی، بستر لازم را برای استمرار و ارتقای خدمت به مددجویان حفظ کنیم.

وی یادآورشد: لازم است در کنار رعایت مسائل بهداشتی و اجرای توصیه‌های اعلامی وزارت بهداشت، با صدقه برای خود و خانواده سلامتی از خداوند سبحان طلب کنیم.

کد مطلب 4868613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها