در جلسه دادگاه مهاجم پرسپولیس چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، دادگاه آنتونی استوکس مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته برگزار شد. این بازیکن که بعد از ورود به لندن توسط پلیس بازداشت شده بود، متهم به نقض احکام قبلی دادگاه خود و توهین به نامزدش است.

استوکس فعلاً با قید وثیقه آزاد شده و طبق ادعای سایت «دیلی میل» در تاریخ ۲۸ آوریل (۹ اردیبهشت ۹۹) محاکمه خواهد شد.

در این دادگاه، «موراگ مک‌لینتوک» وکیل مالی درخواست که استوکس در بازداشت بماند. او گفت: با توجه به ادعای نقض مکرر حکم دادگاه، قانون با تعیین وثیقه مخالف است.

وی افزود: به شاهدان (دادگاه) آن امنیتی که انتظار می رود، داده نشده است و برای همین استوکس باید در بازداشت بماند.

در این دادگاه همچنین «مایکل گالن» (احتمالاً وکیل استوکس» از این بازیکن دفاع کرد و گفت که این بازیکن قوانین را نقض نکرده و ماجرا باید در دادگاه حل شود. وی گفت: استوکس یک فوتبالیست حرفه ای است و به هر وثیقه ای پایبند است.