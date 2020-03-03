به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکیسوس، دولت آمریکا از این آزمایشگاه برای ساخت کیت‌های تست و آزمایش ویروس کرونا استفاده می‌کرد و با افزایش نگرانی‌ها در این زمینه دولت ترامپ دستور داده تحقیقات مستقلی در این آزمایشگاه صورت بگیرد. همچنین روند ساخت کیت‌های یادشده در این آزمایشگاه متوقف و به نقطه‌ای دیگر منتقل شده است.

در عین حال دولت آمریکا به پنهان کاری شدید در مورد آنچه که در آزمایشگاه آتلانتا رخ داده روی آورده و اداره دارو و غذای آمریکا از افشای آنچه که در این آزمایشگاه موجب نگرانی شده، خودداری می‌کند.

این آزمایشگاه که زیرمجموعه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا محسوب می‌شود، کیت‌های کوچکی را برای تست ویروس کرونا ابداع کرده بود تا در سراسر آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد. استفان هان کمیسیونر اداره غذا و داروی آمریکا گفته که نهادهای دولتی آمریکا در حال همکاری با یکدیگر هستند تا این مشکل را حل کنند.

بر اساس آمار منتشر شده رسمی در آمریکا تا به حال ۳۶۰۰ نفر در این کشور برای پی بردن به ابتلای احتمالی به ویروس کرونا مورد آزمایش و کنترل قرار گرفته‌اند و مشخص نیست چند نفر از آنها با کیت‌های آلوده در تماس بوده‌اند.