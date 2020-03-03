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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۴۶

به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس؛

مراکز روزانه آموزشی - توانبخشی بهزیستی همدان تعطیل شد

مراکز روزانه آموزشی - توانبخشی بهزیستی همدان تعطیل شد

همدان - مهدهای کودک، مراکز روزانه آموزشی - توانبخشی و مراکز حرفه آموزی تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان همدان تا پایان هفته تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی همدان، به منظور حفظ سلامت کودکان و گروه‌های هدف و پیشگیری از شیوع بیماری‌های حاد تنفسی، کلیه مهدهای کودک، مراکز روزانه آموزشی توانبخشی و مراکز حرفه آموزی تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان همدان در سراسر استان تا پایان روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه تعطیل اعلام می‌شود.
 

کد مطلب 4868621

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