مراکز روزانه آموزشی - توانبخشی بهزیستی همدان تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی همدان، به منظور حفظ سلامت کودکان و گروه‌های هدف و پیشگیری از شیوع بیماری‌های حاد تنفسی، کلیه مهدهای کودک، مراکز روزانه آموزشی توانبخشی و مراکز حرفه آموزی تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان همدان در سراسر استان تا پایان روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه تعطیل اعلام می‌شود.

