به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی همدان، به منظور حفظ سلامت کودکان و گروههای هدف و پیشگیری از شیوع بیماریهای حاد تنفسی، کلیه مهدهای کودک، مراکز روزانه آموزشی توانبخشی و مراکز حرفه آموزی تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان همدان در سراسر استان تا پایان روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه تعطیل اعلام میشود.
به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس؛
مراکز روزانه آموزشی - توانبخشی بهزیستی همدان تعطیل شد
همدان - مهدهای کودک، مراکز روزانه آموزشی - توانبخشی و مراکز حرفه آموزی تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان همدان تا پایان هفته تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی همدان، به منظور حفظ سلامت کودکان و گروههای هدف و پیشگیری از شیوع بیماریهای حاد تنفسی، کلیه مهدهای کودک، مراکز روزانه آموزشی توانبخشی و مراکز حرفه آموزی تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان همدان در سراسر استان تا پایان روز پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه تعطیل اعلام میشود.
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