پشتیبانی و حمایت مالی آپ از مسافران پرواز های خارجی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، برخی ایرلاین‌های خارجی اقدام به لغو پروازهای خود بدون هیچگونه پاسخگویی به خریداران بلیت نموده‌اند، تیم قدرتمند پشتیبانی بلیت پرواز آپ، به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی تماس شما مشتریان گرامی می‌باشد.

نظر به اینکه بسیاری از هموطنان با توجه به ایام پیش رو و سفرهای نوروزی اقدام به خرید بلیت نموده اند، تیم پشتیبانی آپ در تلاش است تا حد امکان پروازهای جایگزین را با کمترین تغییرات برای کاربران خود در نظر بگیرد.

همچنین توجه داشته باشید در مواردی که به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی چاره‌ی جز ابطال بلیت نبوده است نیز، آپ در سریع‌ترین زمان ممکن مبالغ پرداخت شده توسط کاربران را به حساب آنها عودت داده است.

این در حالی است که هیچکدام از ایرلاین‌ها به ویژه ایرلاین‌های خارجی، هیچ وجهی بابت بلیت‌های سفرهای استرداد / لغو شده، پرداخت نکرده و مبالغ را تنها به حساب اعتباری آپ افزوده‌اند که با توجه به جریان نقدینگی مورد نیاز در پایان سال، آپ با سربلندی از این آزمون بیرون آمده است.

با افتخار اعلام می‌نمایم تعهد ما در بخش پشتیبانی مشتریان، فراهم آوردن بهترین تجربه برای شماست. همکاران پرتلاش ما بصورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات مناسب به شما می‌باشند.

برای ارتباط با ما می‌توانید با شماره ۰۲۱۸۳۳۳۳ تماس حاصل فرمائید. پشتیبانی از شما افتخار ماست.

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