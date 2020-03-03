محلول ضدعفونی بین رانندگان تاکسی در سنندج توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، امیر جمشیدنژاد اظهار داشت: این سازمان تمام توان خود را برای پیشگیری ازگسترش شیوع کرونا و حفظ سلامتی شهروندان به کار بسته است.

وی افزود: به دنبال شیوه و اپیدمی ویروس کرونا در سطح کشور این سازمان تمام تلاش خود را در راستای پیشگیری ازگسترش شیوع این ویروس انجام داده است.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج ادامه داد: در همین راستا تمامی اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت مستمر و مرتب ضدعفونی و گندزدایی شده است.

جمشیدنژاد از توزیع محلول ضدعفونی بین رانندگان تاکسی در سنندج خبر داد و یادآور شد: این سازمان علاوه بر این اقدام به ضدعفونی تمامی تاکسی‌های ناوگان حمل و نقل عمومی به منظور پیشگیری از گسترش و شیوع ویروس کرونا کرده است.

وی همچنین بیان کرد: دستورالعمل‌های بهداشتی نیز در قالب برچسب در اختیار رانندگان جهت نصب در داخل تاکسی قرار گرفته تا در معرض دید مسافران باشد.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج از کلیه رانندگان ناوگان تاکسی رانی درخواست کرد در صورت نیاز مجدد به محلول ضد عفونی کننده نماینده خطوط با مراجعه به خودروهای گشت و بازرسی این محلول را تحویل و در بین رانندگان تاکسی توزیع کنند.