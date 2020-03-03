۲۵ واحد مسکونی برای مددجویان چهارمحال و بختیاری احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کمیته امداد، علی ملک پور ضمن قدردانی از فعالیت و تلاش تمامی مؤسسات خیریه در راستای کاهش مشکلات اقتصادی مددجویان بیان کرد: مؤسسات خیریه در زمینه درمان، معیشت، تأمین جهیزیه، احداث مسکن و تأمین هزینههای تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان نیازمند فعالیت میکند.
وی بابیان اینکه دو هزار و۸۶ فرزند یتیم در سامانه اکرام ایتام کمیته امداد استان ثبت شدهاند، افزود: از این مجموع یک هزار و ۸۷ فرزند یتیم تحت حمایت مؤسسه خیریه عترت بوتراب هستند.
مدیر کمیته امداد استان ادامه داد: احداث مسکن، حمایت از دانشآموزان و دانشجویان و تأمین هزینههای تحصیلی آنها، کمک به توانمندسازی و اشتغال خانوادهها و ایجاد و گسترش مراکز فرهنگی از جمله فعالیتهای مؤسسه خیریه عترت بوتراب است.
ملک پور تعداد خانوادههای مددجویان تحت حمایت این مؤسسه خیریه را ۶۵۳ خانواده عنوان و مطرح کرد: از ابتدای امسال تاکنون مؤسسه خیریه عترت بوتراب ۲۳ واحد مسکونی برای خانواده ایتام تحت حمایت احداث ودو واحد نیز خریداری کرده است.
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