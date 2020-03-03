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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۳۲

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

۲۵ واحد مسکونی برای مددجویان چهارمحال و بختیاری احداث شد

۲۵ واحد مسکونی برای مددجویان چهارمحال و بختیاری احداث شد

شهرکرد- مدیر کل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۵ واحد مسکونی برای خانواده‌های ایتام تحت حمایت استان با کمک خیران احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کمیته امداد، علی ملک پور ضمن قدردانی از فعالیت و تلاش تمامی مؤسسات خیریه در راستای کاهش مشکلات اقتصادی مددجویان بیان کرد: مؤسسات خیریه در زمینه درمان، معیشت، تأمین جهیزیه، احداث مسکن و تأمین هزینه‌های تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند فعالیت می‌کند.

وی بابیان اینکه دو هزار و۸۶ فرزند یتیم در سامانه اکرام ایتام کمیته امداد استان ثبت شده‌اند، افزود: از این مجموع یک هزار و ۸۷ فرزند یتیم تحت حمایت مؤسسه خیریه عترت بوتراب هستند.

مدیر کمیته امداد استان ادامه داد: احداث مسکن، حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان و تأمین هزینه‌های تحصیلی آنها، کمک به توانمندسازی و اشتغال خانواده‌ها و ایجاد و گسترش مراکز فرهنگی از جمله فعالیت‌های مؤسسه خیریه عترت بوتراب است.

ملک پور تعداد خانواده‌های مددجویان تحت حمایت این مؤسسه خیریه را ۶۵۳ خانواده عنوان و مطرح کرد: از ابتدای امسال تاکنون مؤسسه خیریه عترت بوتراب ۲۳ واحد مسکونی برای خانواده ایتام تحت حمایت احداث ودو واحد نیز خریداری کرده است.

کد مطلب 4868635

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