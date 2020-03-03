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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۴

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی:

۲۲۰ واحد مسکونی به مددجویان سیل‌زده خراسان شمالی واگذار شد

۲۲۰ واحد مسکونی به مددجویان سیل‌زده خراسان شمالی واگذار شد

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از واگذاری ۲۲۰ واحد مسکونی به مددجویان سیل زده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کمیته امداد خراسان شمالی، مجید الهی‌راد با اشاره به این‌که از ابتدای امسال بیش از سه هزار و ۴۰۰ منزل مددجویان در سیل و بارندگی آسیب دیدند، افزود: دو هزار مورد از این

واحدها نیاز به تعمیر داشتند که تمامی آنها پس از بازسازی و تعمیر به خانوارهای مددجو تحویل داده شد.

وی میزان اعتبار هزینه شده برای تعمیرات مسکن مددجویان سیل زده را بیش از سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

الهی‌راد با بیان این‌که هم اکنون هزار و ۴۶۷ واحد مسکونی ویژه سیل‌زدگان در حال ساخت است، افزود: تا کنون ۲۲۰ واحد مسکونی به مددجویان واگذار شد.

وی با یادآوری این‌که هم اکنون ۲۲۷ واحد مسکونی مددجویان سیل زده نیز آماده بهره‌برداری است، خاطر نشان کرد: هم اکنون ۴۰۰ واحد تا سقف پیشرفت دارد و ۳۰۰ واحد نیز در بخش فونداسیون هستند.

الهی‌راد یادآور شد: از مجموع واحدهای در حال ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی با مشارکت اردوهای جهادی و خیرین در حال احداث است.

کد مطلب 4868636

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