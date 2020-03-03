به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کمیته امداد خراسان شمالی، مجید الهیراد با اشاره به اینکه از ابتدای امسال بیش از سه هزار و ۴۰۰ منزل مددجویان در سیل و بارندگی آسیب دیدند، افزود: دو هزار مورد از این
واحدها نیاز به تعمیر داشتند که تمامی آنها پس از بازسازی و تعمیر به خانوارهای مددجو تحویل داده شد.
وی میزان اعتبار هزینه شده برای تعمیرات مسکن مددجویان سیل زده را بیش از سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
الهیراد با بیان اینکه هم اکنون هزار و ۴۶۷ واحد مسکونی ویژه سیلزدگان در حال ساخت است، افزود: تا کنون ۲۲۰ واحد مسکونی به مددجویان واگذار شد.
وی با یادآوری اینکه هم اکنون ۲۲۷ واحد مسکونی مددجویان سیل زده نیز آماده بهرهبرداری است، خاطر نشان کرد: هم اکنون ۴۰۰ واحد تا سقف پیشرفت دارد و ۳۰۰ واحد نیز در بخش فونداسیون هستند.
الهیراد یادآور شد: از مجموع واحدهای در حال ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی با مشارکت اردوهای جهادی و خیرین در حال احداث است.
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