به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کمیته امداد خراسان شمالی، مجید الهی‌راد با اشاره به این‌که از ابتدای امسال بیش از سه هزار و ۴۰۰ منزل مددجویان در سیل و بارندگی آسیب دیدند، افزود: دو هزار مورد از این

واحدها نیاز به تعمیر داشتند که تمامی آنها پس از بازسازی و تعمیر به خانوارهای مددجو تحویل داده شد.



وی میزان اعتبار هزینه شده برای تعمیرات مسکن مددجویان سیل زده را بیش از سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.



الهی‌راد با بیان این‌که هم اکنون هزار و ۴۶۷ واحد مسکونی ویژه سیل‌زدگان در حال ساخت است، افزود: تا کنون ۲۲۰ واحد مسکونی به مددجویان واگذار شد.



وی با یادآوری این‌که هم اکنون ۲۲۷ واحد مسکونی مددجویان سیل زده نیز آماده بهره‌برداری است، خاطر نشان کرد: هم اکنون ۴۰۰ واحد تا سقف پیشرفت دارد و ۳۰۰ واحد نیز در بخش فونداسیون هستند.



الهی‌راد یادآور شد: از مجموع واحدهای در حال ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی با مشارکت اردوهای جهادی و خیرین در حال احداث است.