شرایط امهال مطالبات واحدهای تولیدی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: این بانک با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها، پیشنهادی را مبنی بر اساس مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۶.۵ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شورای محترم پول و اعتبار ارائه نمود که متعاقباً مراتب در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۹ این شورا مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

«بند الف» مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شرح ذیل اصلاح و بند «ب» نیز حذف می‌گردد:

بند الف - مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج سال، با أخذ میزان ۷.۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس ۶ ماهه امهال نماید.

تبصره -۱ سازوکار اجرایی امهال موضوع این مصوبه، در چارچوب روش‌های امهال مقرر در دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری است.

تبصره -۲ مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ است.

تبصره -۳ چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد / مواعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط / اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید، در استعلام اعتباری از سامانه‌های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش می‌شود، لیکن مشتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود.

تبصره -۴ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتریانی امکان‌پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید / سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد.

تبصره -۵ واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول این مصوبه است.