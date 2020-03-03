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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۹

اردوغان بار دیگر اروپا را تهدید کرد:

میلیون‌ها مهاجر به سوی شما می‌آیند

میلیون‌ها مهاجر به سوی شما می‌آیند

رئیس‌جمهوری ترکیه به کشورهای اروپایی هشدار داد که به زودی میلیون‌ها مهاجر به سوی این قاره سرازیر خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در یک سخنرانی درباره بحران بین ترکیه و سوریه، با اعلام هشدار درباره سرازیر شدن میلیون‌ها مهاجر به سمت اروپا، از اتحادیه اروپا خواست که سهم خود را در پذیرش مهاجران سوری تقبل کند.

سخنان اردوغان با مخالفت شدید رهبران اروپایی مواجه شده است.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان سخنان او را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و «مارگاریتیس شیناس» کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند از اروپا باج بگیرد».

به گفته رئیس‌جمهوری ترکیه، تعداد پناهجویانی که در مرز یونان تجمع کرده‌اند خیلی بیشتر از رقمی است که مقامات و خبرنگاران اعلام کرده‌اند.

او گفت: این رقم اکنون به صدها هزار نفر رسیده و به زودی افزایش خواهد یافت و به میلیون‌ها نفر خواهد رسید.

از روز جمعه ۱۰ اسفند که ترکیه مرزهای خود را باز کرده است، هزاران مهاجر و پناهجو در مرزهای یونان تجمع کرده و این نگرانی به وجود آمده است که سرازیر شدن موج دیگری از پناهجویان مانند سال ۲۰۱۵، کشورهای اروپایی را دستخوش بحران کند.

رئیس‌جمهوری ترکیه گفت: پس از آنکه ما درها را گشودیم، تماس‌های متعددی گرفتند و گفتند درها را ببندید. به آنها گفتم دیگر دیر شده. درها اکنون باز هستند. باید سهم خود از این مسئولیت را بپذیرید.

دولت ترکیه در سال ۲۰۱۶ در قبال دریافت میلیاردها یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا حرکت مهاجران به سمت اروپا را متوقف کرد و اکنون اتحادیه اروپا می‌گوید دولت ترکیه باید به این توافق وفادار بماند.

کد مطلب 4868663

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