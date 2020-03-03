۴ نفر از مبتلایان کرونا درسیستان وبلوچستان از بیمارستان مرخص شدند

قاسم میری علی آباد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۴ نفر از مبتلایان کرونا ویروس در استان سیستان و بلوچستان با دریافت خدمات به موقع درمانی با سلامت از بیمارستان مرخص شدهاند و رو به بهبودی هستند.
وی با تاکید بر اینکه مردم به شایعات توجه نکنند و فقط و فقط هشدارهای بهداشتی را جدی بگیرند، افزود: در حال حاضر نگرانی و اضطراب بیش از اندازهای ناشی از کرونا در سطح جامعه وجود دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: از همه مردم سیستان و بلوچستان خواهشمندیم توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند و فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج شوند تا چرخه انتقال ویروس کرونا در استان کند شود.
وی با اشاره به اینکه تمامی موارد مشکوک به بیماریهای تنفسی به بیمارستانها منتقل و خدمات درمانی برای آنان در کوتاهترین زمان در حال انجام است، تصریح کرد: در حال حاضر تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی استان سیستان و بلوچستان تحت کنترل و نظارت تیمهای بهداشت ودرمان قرار دارد.
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