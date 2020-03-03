کشور وارد چالش اپیدمی کرونا شده/بسیج امکانات شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی، در ابتدای دویست و سومین جلسه شورا با بیان اینکه طی ۱۰ روز گذشته، کشور رسماً وارد چالش جدی ایپدمی کرونا شده است، گفت: شاید از ابتدا می‌شد بهتر و سریع‌تر این موضوع را مدیریت کرد. اما در مقطع فعلی، تضعیف روحیه عمومی و دامن زدن به شایعات وناامیدی با مصالح جامعه در تضادی آشکار قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان از مدیریت شهری انتظار دارند در این شرایط بحرانی، در کنارشان باشد، ادامه داد: براین اساس شورای شهر و شهرداری تهران، امکانات و منابع خود را جهت مبارزه با ایپدمی کرونا و پیامدهای آن بسیج کرده اند.

هاشمی افزود: با توجه به آنکه افق زمانی پایان این بحران در جامعه به صورت دقیق مشخص نیست، تهران دست کم تا پایان سال به حضور جدی عوامل شهرداری در حوزه‌های مختلف نیاز دارد.

رئیس شورای شهر تهران همچنین با تاکید بر اینکه تجهیزات و نیروی با تجربه سازمان آتش نشانی و نیروهای خدمات شهری برای ضدعفونی کردن شهر تهران باید آماده باشند، افزود: سازمان حمل ونقل جهت مبارزه با ویروس در وسایل حمل عمومی، معاونت فرهنگی اجتماعی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جهت کمک به پیشگیری و مدد رسانی به خانواده محروم یا آسیب دیده در قالب برنامه‌ای فشرده در خدمت شهروندان خواهند بود.

هاشمی حضور تمامی خیرین و چهره‌های شاخص فرهنگی، ورزشی و هنری کشور که در سوانحی نظیر سیل و زلزله یا رخدادهای مذهبی نظیر اربعین در کمک رسانی به هموطنان نقش آفرینی کردند را برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه امری ضروری دانست و افزود: نیاز بخشی از جامعه به کمک در این شرایط سخت، کمتر از سوانح طبیعی نیست و اجر معنوی آن نیز در پیشگاه خداوند و اهل بیت کمتر از مراسم مذهبی نخواهد بود.

وی افزود: سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران و ستاد سمن‌های شورای شهر، باید در استفاده از ظرفیت مردمی فعال عمل کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ابراز امیدواری کرد که مسئولان در آزمون خدمت به مردم در اپیدمی کرونا، سرافراز شده و بتوانند از هموطنان دستگیری کنند.