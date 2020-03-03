تعطیلی مراکز اقامتی در شهرستان سامان/ مسافر پذیرش نمی شود

سید علی درخشان در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: دهکده سیاحتی زاگرس سامان تعطیل و پل تاریخی زمان خان تا اطلاع ثانویه مسافر نمیپذیرد.
رئیس کمیته اطلاع رسانی مقابله با کرونا ویروس در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: همچنین با همکاری داوطلبانه متصدیان مهمان پذیر و هتلها و خانههای روستایی و هیچکدام از اقامتگاه تا مشخص شدن وضعیت کروناویروس مسافر نخواهند پذیرفت.
درخشان در ادامه از حضور کارشناسان بهداشت محیط در فروشگاهها، مراکز خدماتی و نانواییها و ابلاغ دستورالعملها و پروتکلهای اجرایی مقابله با کروناویروس و آموزش متصدیان آنها برای پیشگیری و تبدیل بیماری به اپیدمی خبر داد.
به گفته وی، کمیتههای ۹ گانه مقابله با کروناویروس روزانه در حال برگزاری جلسات و تدوین برنامههای عملیاتی با محوریت آموزش و اطلاع رسانی، برای پیشگیری از همه گیری کرونا ویروس هستند.
رئیس کمیته اطلاع رسانی مقابله با کرونا ویروس در چهارمحال و بختیاری همچنین از تشکیل کارگروه فضای مجازی شورای تأمین استان با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار در دوازدهمین روز از اسفندماه ۹۸ و اعلام آمادگی مدیران کانالهای فضای مجازی برای انعکاس و باز نشر اخبار و اطلاعات منابع معتبر خبر داد.
شهرستان سامان مهمترین شهرستان گردشگری چهارمحال و بختیاری است که مسافران بسیاری در فصلهای مختلف سال به این منطقه سفر میکنند.
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