به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات چین امروز سه‌شنبه از اتباع خارج نشین این کشور خواستند همزمان با همه‌گیر شدن کروناویروس در سطح جهانی، ترددهای خود را به حداقل برسانند.

به گفته یک مقام دولتی چین، تردد ساده‌ترین راه انتقال ویروس و خانه نشینی بهترین راه پیشگیری از ابتلا به آن است.

گفتنی است اگرچه شیوع بیماری اواخر سال میلادی گذشته از شهر ووهان چین آغاز شد، اکنون شمار افرادی که روزانه در خارج از این کشور به کروناویروس آلوده می‌شوند افزایش بیشتری یافته است.

دیروز دوشنبه، چین با ثبت ۱۲۵ مورد جدید از ابتلا به ویروس کوئید ۱۹، کمترین میزان آلودگی را از آغاز شیوع آن اعلام کرد.

برخی استان‌های چین نیز از تصمیم برای قرنطینه مسافران خارجی برای یک بازه زمانی ۱۴ روزه خبر دادند.