آینده مناسبات دولت و رسانه پژوهش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح پژوهشی «آیندهپژوهی دولت و رسانه» تلاشی است در راستای فهم آینده مناسبات دولت و رسانه در چشمانداز ۳۰ ساله. این طرح طی شش فصل، آیندهپژوهی دولت و رسانه را بر اساس روش سناریونویسی از مجموعه روشهای آیندهپژوهی انجام میدهد.
در این پژوهش پس از فصول مقدماتی، طی سه فصل، سه سناریو درباره آینده دولت و رسانه، طراحی و تدوین شده و سپس در فصل آخر، این سناریوها بر اساس آیندههای ممکن، محتمل و مطلوب ارزیابی شدهاند. با ارزیابی و تحلیل هریک از این سناریوها، سناریوی اول یعنی ادامه رقابت بین بازیگران دولتی و غیر دولتی برای تسلط بر رسانه تنها یک آینده ممکن با احتمال وقوع اندک درنظر گرفته شده است.
سناریوی دوم یعنی ظهور جامعه شبکهای سلسلهمراتبی، ورود به دوران تاریک کنترل اطلاعات به عنوان یک سناریوی ممکن و نامطلوب که باید از وقوع آن جلوگیری کرد، تعیین شده و سناریوی سوم یعنی ظهور جامعه شبکهای باز، شروع دوران برابری اطلاعاتی و عصر روشنگری به عنوان یک سناریوی ممکن و مطلوب که باید برای تحقق آن تلاش نمود، ارزیابی میشود.
در پایان این پژوهش، شکلگیری ابرشبکه رسانهای چه در قالب سناریوی دوم و چه در قالب سناریوی سوم در افق ۳۰ ساله ناگزیر دانسته شده است. این سناریوسازی، مرتبطشدن افراد و حتی اشیا در قالب یک ابرشبکه چندکارکردی مبتنی بر ظرفیتهای چندرسانهای و کارکردهای خبری، سرگرمی، آموزشی و سیاسی را همچون گرههای یک فرش، مورد انتظار ارزیابی میکند. اما به باور این پژوهش، آنچه در این راستا قطعیتی ندارد، الگوریتم و شیوه نظمگیری یا انتظامبخشی به این گرهها بر اساس پیوندهای ارتباطی، سطوح دسترسی و قابلیتهای محرمانگی است.
از اینرو نبرد آینده را جنگ بر سر تعیین قواعد ابرشبکه رسانهای و در مرحله بعدی قرار گرفتن در سطوح بالای یک شبکه سلسلهمراتبی میداند که در این راستا، ایجاد قواعد انسانی و اخلاقی برای این شبکه و پیشگیری از شکلدهی یک نابرابری بنیادین و ظالمانه در ساختار آن توسط نیروهای خیرخواه بشر و طرفداران آزادی و اخلاق و انسانیت را ضروری اعلام میدارد.
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