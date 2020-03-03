آمار مراجعان به مراکز انتقال خون گلستان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر سیدصادق بنی عقیل صبح سه شنبه در خصوص نیازهای خونی استان در گفتگو با خبرنگاران، اظهارکرد: قبل از شیوع کرونا وضعیت ذخایر خونی گلستان خوب بود اما با شیوع کرونا آمار مراجعان به مراکز انتقال خون در کشور و در استان کاهش یافته است.

وی افزود: بیماران و گروه‌های مختلف در گلستان مانند تالاسمی، هموفیلی، سرطان و مادران باردار نیازمند خون و فرآورده‌های خونی هستند ولی کرونا باعث شده که آمار مراجعان به کمتر از یک چهارم برسد و این امر سبب به خطر افتادن سلامت بیماران می‌شود.

بنی عقیل ادامه داد: بیان شده که از ترددهای غیرضروری اجتناب شود اما نجات جان یک هموطن ضرورتی است که کسانی که شرایط آن را دارند باید آن را مد نظر قرار دهند.

وی با بیان اینکه تمام مراکز انتقال خون روزانه چندین نوبت ضدعفونی می‌شود، گفت: تمام سطوحی که با دست در ارتباط است ساعتی یکبار ضدعفونی شده و ماسک و دستکش هم در اختیار اهداکننده قرار می‌گیرد.

بنی عقیل تأکید کرد: قبل از شروع سال نو، آمار مراجعان تالاسمی به دلیل اینکه در ایام تعطیلات دچار مشکل نشوند به مراکز انتقال خود افزایش می‌یابد و استان نیازمند ۴۰ الی ۷۰ واحد خونی در روز است در حالی که واحدهای اهدایی به کمتر از ۷۰ واحد رسیده است.

وی گفت: انتقال خون در انتقال کرونا تأثیر ندارد و تحقیقات نشان داده که اهدای خون بر سیستم ایمنی بدن تأثیر مثبت می‌گذارد.