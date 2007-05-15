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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۵۲

"خاک و خاکستر" در فرهنگسرای بهمن اجرا می‌شود

نمایش "خاک و خاکستر" نوشته بابک صفی‌خانی به کارگردانی ندا هنگامی همزمان با دو دهه ایام فاطمیه در فرهنگسرای بهمن روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش به سفارش مدیریت امور نمایشی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اجرا می‌شود و سیروس کهوری‌نژاد و معصومه کریمی بازیگران، رضا مهدیزاده طراح صحنه و لباس، علی صالحی آهنگساز و علی جولایی دستیار در آن حضور دارند.

نمایش "خاک و خاکستر" روایتگر سرگذشت مردی است که در را به پهلوی حضرت زهرا (س) می‌کوبد و باعث شهادت آن بزرگوار می‌شود. این مرد بعد از این حادثه دچار کابوس می‌شود و همسر او به قصد انتقام گیری می‌خواهد وی را زنده به گور کند. در این هنگام بخشش و بزرگ منشی امیر مؤمنان علی (ع) به فریاد مرد می‌رسد و او را از مرگ می‌رهاند.

کد مطلب 486868

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