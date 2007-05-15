به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش به سفارش مدیریت امور نمایشی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اجرا می‌شود و سیروس کهوری‌نژاد و معصومه کریمی بازیگران، رضا مهدیزاده طراح صحنه و لباس، علی صالحی آهنگساز و علی جولایی دستیار در آن حضور دارند.

نمایش "خاک و خاکستر" روایتگر سرگذشت مردی است که در را به پهلوی حضرت زهرا (س) می‌کوبد و باعث شهادت آن بزرگوار می‌شود. این مرد بعد از این حادثه دچار کابوس می‌شود و همسر او به قصد انتقام گیری می‌خواهد وی را زنده به گور کند. در این هنگام بخشش و بزرگ منشی امیر مؤمنان علی (ع) به فریاد مرد می‌رسد و او را از مرگ می‌رهاند.