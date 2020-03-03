به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تداوم گرمایش زمین باعث خشک‌تر شدن فصل تابستان و وقوع آتش سوزی‌های مهلک در استرالیا شده که به پوشش جنگلی این کشور آسیب گسترده رسانده است.

استرالیا امسال گرم‌ترین و خشک‌ترین تابستان خود را تجربه کرد و بررسی‌های محققان این کشور از طریق اندازه گیری میانگین دما در روزهای تابستان نشان می‌دهد این فصل در این کشور در مقایسه با نیمه قرن بیستم در عمل یک ماه طولانی‌تر شده است.

بر اساس همین پژوهش، بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ گرمای هوای تابستان حدود سه ماه به طول می‌انجامید. اما از سال ۱۹۹۹ بدین سو تعداد روزهای گرم سال در استرالیا به طور مرتب افزایش یافته و در سال ۲۰۲۰ رکوردی تاریخی را به ثبت رسانده و به ۳۱ روز اضافه یعنی معادل یک ماه رسیده است.

پژوهشگران هشدار می‌دهند اگر روند فعلی تخریب محیط زیست و گرمایش زمین ادامه یابد، تعداد روزهای گرم سال در استرالیا باز هم افزایش می‌یابد.