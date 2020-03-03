گند زدایی محیط در سیستان و بلوچستان آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، احمد علی موهبتی در بازدید از ستاد کرونا سیستان و بلوچستان با اشاره به این مطلب که در مبادی ورودی و قانونی استان کنترلهای بهداشتی در حال انجام است، اظهار داشت: تمامی اتباع بیگانه که به صورت غیر مجاز وارد استان سیستان و بلوچستان شوند با تمهیداتی از همان نقطه به کشورشان برگشت داده میشوند و به آنان اجازه ورود به استان داده نخواهد شد.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: همچنین گروهی از اتباع کشورهای همسایه که به قصد زیارت از طریق مرزهای رسمی وارد استان میشوند، پیش بینی شده با مدیریت نیروی انتظامی به سمت استانهای دیگر هدایت شوند و با توجه به وضعیت کرونا در داخل شهر زاهدان تردد نداشته باشند.
وی با بیان این نکته که در حال حاضر هرگونه تجمع، عامل انتقال چرخه این ویروس است، تصریح کرد: روز بازارها، مراسمات مختلف در تالارها و … هرچه سریعتر توسط شهرداری و سایر سازمانها باید مدیریت و حتی الامکان تعطیل شود و شهرداری زاهدان نسبت به جمع آوری متکدیان از سطح شهر اقدام کند.
موهبتی گفت: گند زدایی محیط در سطح گستردهای برای کاهش میزان آلودگی در استان سیستان و بلوچستان آغازشده است که لازم است همه سازمانها با کمک دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به گندزدایی محیط کار ادارات و محیطهای پرتردد اقدام کنند.
وی بیان کرد: در منطقه سیب و سوران که بیمارستان راه اندازی نشده است در صورت نیاز به بیمارستان مدیریت بحران استانداری برای این امر در نظر گرفته شده است که باید تجهیزات مورد نیاز بیشتر به این مکان منتقل و برای ارائه خدمت آماده شود.
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