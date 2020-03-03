جابجایی بیش از ۸ میلیون تن کالا توسط ناوگان باری سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان، تیمور باقری اظهار داشت: کالاهای حمل شده این مدت در سیستان و بلوچستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۳۰ درصدی در تناژ و ۲۸ درصدی در تعداد سفر برخوردار بوده است.
وی با بیان اینکه ۱۳۶ شرکت حمل و نقل داخلی سیستان و بلوچستان کالاهای این مقدار کالا را جابجا کردهاند، افزود: ذرت، گندم، مواد نفتی، سیمان و آرد عمده کالاهای حمل شده در این مدت را تشکیل میدهند.
معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان بیان کرد: پنج میلیون و ۹۳۳ هزار و ۶۴۱ تن کالا این مدت به مقاصد درون استانی و ۲ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۳۵۶ تن به مقصد برون استانی حمل شده است.
وی تصریح کرد: هماینک ۹ هزار و ۲۳۶ نفر راننده، هفت هزار و ۹۶ دستگاه ناوگان باری با متوسط عمر افزونبر ۱۲ و نیم سال و همچنین ۱۳۶ شرکت حمل و نقل داخلی کالا، چهار پایانه بار، ۲ انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و ۲ انجمن صنفی کارگری رانندگان باری در بخش حمل و نقل عمومی جادهای داخلی کالای سیستان و بلوچستان فعالیت میکنند.
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