همه چیز برای تست کرونادرگلستان فراهم است/آزمایش اولین نمونه بزودی

سراج الدین عارف نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ۸۰ درصد مردم گلستان، کمپین در خانه بمانیم را رعایت کرده و مشاهده می کنیم آمار تردد در خیابان ها کاهش یافته است.

وی افزود: مصرف بالای آب و اظهارات مردم در خصوص دست شستن آنها نشان از این دارد که اکثر مردم به توصیه های ما توجه می کنند.

عارف نیا گفت: مردم بپذیرند که «مرگ فقط برای همسایه نیست» و باید در خانه بمانند تا زنجیره انتقال بیماری قطع شود.

وی تأکید کرد: دیده شده که مردم خصوصاً در منطقه ترکمن صحرا در مراسم عزاداری ازدحام کرده به این افراد توصیه می کنیم که تنها بستگان درجه یک در این جلسات شرکت کنند و بقیه با ارسال پیام همدردی خود را نشان دهند و بعد از اینکه بیماری کرونا کنترل شد می توانند حضوری مراجعه کنند.

عارف نیا ادامه داد: برای مطب پزشکان هم دستورالعمل صادر شده که بار مراجعان چهار نفر در مطب باشد اما گاهاً دیده شده که تعداد بیماران ۳۰ نفر در یک مطب است که باید از ازدحام در مطب ها خودداری کرد.

وی گفت: کسانی باید از ماسک استفاده کنند که یا بیمار و یا همراه بیمار بوده و یا اینکه احتمال حضور در مراکز شلوغ را داشته باشند.

عارف نیا بیان کرد: بار بستری در بیمارستان صیاد شیرازی شامگاه دوشنبه کاهش یافته و انتظار داریم که مردم با رعایت نکات بهداشتی زنجیره انتقال بیماری را قطع کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان همچنین گفت: تمام مواد مصرفی و کیت برای تشخیص کرونا از روز گذشته در گلستان فراهم شده و به زودی اولین تست را انجام خواهیم داد.

وی با بیان این زمان اولین تست را بزودی اعلام خواهیم کرد، عنوان کرد: همه تمهیدات این امر با کمک خیران فراهم شده و رایزنی برای گرفتن کیت از وزارت بهداشت هم ادامه دارد.