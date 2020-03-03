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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶

با صدور پیامی؛

روحانی روز ملی جمهوری بلغارستان را تبریک گفت

روحانی روز ملی جمهوری بلغارستان را تبریک گفت

رئیس‌جمهور در پیامی با تبریک روز ملی جمهوری بلغارستان به دولت و مردم این کشور، ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیش از پیش توسعه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تبریک روز ملی جمهوری بلغارستان به دولت و مردم این کشور، ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیش از پیش توسعه یابد.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رومن رادف

رئیس جمهوری بلغارستان

فرا رسیدن روز ملی جمهوری بلغارستان را به جناب‌عالی و مردم کشورتان صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم با عنایت به قدمت روابط دو کشور، شاهد رشد و توسعه بیش از پیش روابط در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و پیشرفت مردم جمهوری بلغارستان را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 4868710
طیبه بیات

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