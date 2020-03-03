فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر نیازمند تلاش همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر کیخا صبح امروز در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان زابل اظهار داشت: دستور دین مبین اسلام این است که گروه بزرگی از مؤمنان باید دعوت به خیر بکنند، نهی از منکر کرده و به اندازه توان خود برای اصلاح امور اقدام کنند.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان زابل افزود: اگر هر شخصی برای جامعه هدفی تعیین و منکرات آن را مشخص کند، مشکلات اجتماعی خود به خود حل خواهد شد که در این زمینه افسران جنگ نرم و حوزه‌های علمیه به طور جدی باید وارد میدان مبارزه با فساد شوند.

وی با اشاره به اینکه هیئت اندیشه ورز ستاد امر به معروف و نهی از منکر زابل ترکیبی از اساتید حوزه و دانشگاه است، اظهار داشت: آسیب شناسی دقیقی در این جلسات صورت گرفته که به طور مثال در یکی از مناطق ضعیف شهر، فرهنگ سازی قوی نسبت به اسلام و جلوگیری از نفوذ فرقه‌های انحرافی صورت گرفته است.

امام جمعه زابل گفت: طرح محله‌ای مبارزه با مواد مخدر در این شهر در دستور کار قرار گرفته است و محله‌های آلوده شناسایی و مردم هر محل به صورت جداگانه با کمک ساکنین و پایگاه بسیج مسجد به امورات افراد معتاد رسیدگی خواهند کرد.

وی افزود: برای امر به معروف و فرهنگ سازی آن نیاز به کمک شهرداری، حوزه، دانشگاه و نیروهای نظامی و انتظامی و عموم مردم داریم.

سرهنگ پاسدار محسن اکبری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: بهترین راه برجسته کردن مشکلات حوزه شهرستان زابل، مطالبه گری در رسانه‌ها و فضای مجازی است.

وی افزود: باید از ظرفیت جوانان مطالبه گر شهر در راستای انتشار مطالبات به حق شهروندان در فضای مجازی استفاده شده و به درستی مطالبات مردمی احصاء و در فضای مجازی به آن پرداخته شود تا نگاه مسئولین استانی و کشوری به سمت رفع آنها معطوف شود.

شایان ذکر است، در پایان این جلسه سرهنگ موسی جهانتیغ به عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان زابل منصوب شد.