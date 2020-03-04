به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت آلفابت که شرکت مادر تخصصی گوگل محسوب میشود، امروز از اجرای ابتکار عملی موسوم به تیدال خبر داد که هدف از آن افزایش اطلاعات در مورد اقیانوسها با هدف محافظت بهتر از حیات دریایی و منابع موجود در آنهاست.
به گفته نیل دیو مدیر اجرایی طرح تیدال، دانش بشر از سطح کره ماه بیشتر از اطلاعات آن در مورد اقیانوس هاست و لذا آلفابت گروهی را مسئول اجرای ابتکار عمل تیدال کرده تا از اقیانوسها و اکوسیستم آنها حفاظت شود.
در اولین گام برای اجرای طرح مذکور، ابزاری تازه در اختیار ماهیگیران قرار میگیرد تا از آن برای شناسایی زباله و مواد شیمیایی مضر استفاده شود. این امر باعث میشود تا از انتشار و شیوع بیماریهای خطرناک هم جلوگیری میشود.
ابزار یادشده مبتنی بر استفاده از دوربینهای زیردریایی و نرم افزاری خاص برای کشف، ردگیری و کنترل زبالهها و نیز نظارت بر عملکرد و رفت و آمد ماهیهای مختلف است. ابزار مذکور برای کنترل دمای آب اقیانوس و سطح اکسیژن آن نیز قابل استفاده خواهد بود.
نرم افزار دیگری که توسط آلفابت ابداع میشود برای تجزیه و تحلیل رفتار ماهیها با دقتی بی سابقه مورد استفاده قرار میگیرد. کار طراحی و تکمیل این ابزار و نرم افزارها سه سال به طول انجامیده و امید میرود استفاده ماهی گیران از آن در سراسر جهان بتواند به افزایش دانش بشری در مورد آبزیان و شرایط اقیانوسها منجر شود.
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