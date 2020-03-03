  1. جامعه
  2. شهری
۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۹

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

درخواست ضد عفونی کردن فرودگاه بین المللی امام

درخواست ضد عفونی کردن فرودگاه بین المللی امام

رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران، از شهردار پایتخت درخواست کرد موضوع ضد عفونی کردن فرودگاه بین المللی امام(ره) را در کمیته مقابله با کرونا مطرح کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید خداکرمی، در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به برخی از اخبار در خصوص ابتلاء مسافران ایرانی به ویروس کرونا گفت: تعدادی از ایرانی‌هایی که عازم کشورهای دیگر هستند، دچار مشکل کرونا هستند. برای اینکه چنین تهدیدی وجود نداشته باشد پیشنهاد ضدعفونی کردن تمامی نقاط فرودگاه بین المللی امام را دارم.

وی افزود: انتشار این گونه اخبار نشان می‌دهد تعداد زیادی آلوده به این ویروس و بدون علامت وجود دارد یا خروجی ما آلوده است. بنابراین با وجود آنکه فرودگاه امام زیرنظر شهرداری تهران نیست و مربوط به سایر ارگان هاست اما از شهردار تهران به عنوان یکی از اعضا ستاد مبارزه با کرونا در شهر تهران درخواست می‌کنم پیشنهاد ضد عفونی کردن همه جانبه این فرودگاه را مطرح کند.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران تصریح کرد: همه نقاط فضای فرودگاهی، مترو، تاکسی‌ها و … که در این محدوده فعالیت می‌کنند، باید ضدعفونی شوند.

خداکرمی از شهردار تهران درخواست کرد: این موضوع را در ستاد مطرح و پیگیری کند تا هر روز شاهد خبری از آلودگی مسافران ایرانی در سایر کشورها نباشیم.

کد مطلب 4868739
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها