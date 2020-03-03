درخواست ضد عفونی کردن فرودگاه بین المللی امام

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید خداکرمی، در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به برخی از اخبار در خصوص ابتلاء مسافران ایرانی به ویروس کرونا گفت: تعدادی از ایرانی‌هایی که عازم کشورهای دیگر هستند، دچار مشکل کرونا هستند. برای اینکه چنین تهدیدی وجود نداشته باشد پیشنهاد ضدعفونی کردن تمامی نقاط فرودگاه بین المللی امام را دارم.

وی افزود: انتشار این گونه اخبار نشان می‌دهد تعداد زیادی آلوده به این ویروس و بدون علامت وجود دارد یا خروجی ما آلوده است. بنابراین با وجود آنکه فرودگاه امام زیرنظر شهرداری تهران نیست و مربوط به سایر ارگان هاست اما از شهردار تهران به عنوان یکی از اعضا ستاد مبارزه با کرونا در شهر تهران درخواست می‌کنم پیشنهاد ضد عفونی کردن همه جانبه این فرودگاه را مطرح کند.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران تصریح کرد: همه نقاط فضای فرودگاهی، مترو، تاکسی‌ها و … که در این محدوده فعالیت می‌کنند، باید ضدعفونی شوند.

خداکرمی از شهردار تهران درخواست کرد: این موضوع را در ستاد مطرح و پیگیری کند تا هر روز شاهد خبری از آلودگی مسافران ایرانی در سایر کشورها نباشیم.