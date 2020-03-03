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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۶

شمار قربانیان کرونا در کره جنوبی به ۳۴ نفر افزایش یافت

شمار قربانیان کرونا در کره جنوبی به ۳۴ نفر افزایش یافت

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های کره جنوبی اعلام کرد که شمار قربانیان کرونا در این کشور به ۳۴ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، با تأیید ۶۰۰ مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کره جنوبی ٬ شمار مبتلایان به این ویروس در این کشور به ۴ هزار و ۸۱۲ نفر رسیده است.

شمار افرادی که بر اثر این بیماری فوت شده اند نیز به ۳۴ نفر افزایش یافته است.

این در حالی است که کره جنوبی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کرده است.

ویروس کرونا تاکنون در ۴۰ کشور جهان شیوع یافته است. گفته می‌شود، منشأ این ویروس از استان هوبی چین است و تاکنون حدود ۸۰ هزار نفر به آن مبتلا شده و بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

کد مطلب 4868741

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