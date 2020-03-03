ترخیص ۲۴ پالت اقلام مقابله با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی اظهار داشت: شب گذشته، ۲۴ پالت کالا به وزن ۷.۵ تن حاوی اقلام مربوط به کنترل ویروس کرونا اهدایی سازمان جهانی بهداشت توسط گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) به صورت حمل یکسره و مستقیم از پای پرواز ترخیص و در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفت.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: کلیه گمرکات کشور به صورت شبانه روزی، حمل یکسره و با حداقل اسناد، نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص اقلام مربوط به کنترل ویروس کرونا اقدام می‌کنند و تاکنون تمامی تجهیزات و اقلام مربوطه، در حداقل زمان ممکن از گمرک ترخیص شده است.