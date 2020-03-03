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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۱۰

معاون گمرک خبر داد

ترخیص ۲۴ پالت اقلام مقابله با کرونا

ترخیص ۲۴ پالت اقلام مقابله با کرونا

معاون فنی گمرک از ترخیص ۲۴ پالت اقلام مقابله با کرونا از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی اظهار داشت: شب گذشته، ۲۴ پالت کالا به وزن ۷.۵ تن حاوی اقلام مربوط به کنترل ویروس کرونا اهدایی سازمان جهانی بهداشت توسط گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) به صورت حمل یکسره و مستقیم از پای پرواز ترخیص و در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفت.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: کلیه گمرکات کشور به صورت شبانه روزی، حمل یکسره و با حداقل اسناد، نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص اقلام مربوط به کنترل ویروس کرونا اقدام می‌کنند و تاکنون تمامی تجهیزات و اقلام مربوطه، در حداقل زمان ممکن از گمرک ترخیص شده است.

کد مطلب 4868742
سمیه رسولی

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