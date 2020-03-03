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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۰

فرار یک بیمار کرونایی از بیمارستان های یمن

فرار یک بیمار کرونایی از بیمارستان های یمن

منابع رسانه‌ای یمنی از فرار یک جوان مبتلا به ویروس کرونا از بیمارستان‌های این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع رسانه‌ای یمنی اعلام کردند که یک جوان یمنی که به ویروس کرونا مبتلا شده بود از بیمارستانی در منطقه حضر موت فرار کرده است.

روز گذشته نخستین مورد از ابتلا به ویروس کرونا در منطقه المکلا در یمن ثبت شد.

این جوان یمنی که به کرونا مبتلا شده به تازگی از یکی از کشورهای خارجی به یمن بازگشته است.

وی بعد از آنکه نتایج پزشکی اش در خصوص ویروس کرونا مثبت اعلام شد تحت قرنطینه قرار گرفت اما قبل از آنکه به محل قرنطینه منتقل شود فرار کرد.

مسئولان یمنی ثبت دومین مورد ابتلا به کرونا در این کشور را رد کرده‌اند.

کد مطلب 4868767
فاطمه صالحی

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