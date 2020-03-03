فرار یک بیمار کرونایی از بیمارستان های یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع رسانه‌ای یمنی اعلام کردند که یک جوان یمنی که به ویروس کرونا مبتلا شده بود از بیمارستانی در منطقه حضر موت فرار کرده است.

روز گذشته نخستین مورد از ابتلا به ویروس کرونا در منطقه المکلا در یمن ثبت شد.

این جوان یمنی که به کرونا مبتلا شده به تازگی از یکی از کشورهای خارجی به یمن بازگشته است.

وی بعد از آنکه نتایج پزشکی اش در خصوص ویروس کرونا مثبت اعلام شد تحت قرنطینه قرار گرفت اما قبل از آنکه به محل قرنطینه منتقل شود فرار کرد.

مسئولان یمنی ثبت دومین مورد ابتلا به کرونا در این کشور را رد کرده‌اند.