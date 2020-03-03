به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم‌آبادی صبح سه‌شنبه در نشست خبری که به صورت زنده از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهارکرد: طی ۱۱ ماه سال جاری نیکوکاران به محرومان خراسان‌جنوبی بیش از ۵۴ میلیارد تومان کمک کردند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: از این میزان کمک خیرین چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به صدقات مردمی بوده است که حدود ۹ درصد کمک‌های خیرین به نیازمندان در طی این ۱۱ ماه را شامل می‌شود.

سلم‌آبادی با اشاره به اینکه طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین مورد اقبال و استقبال مردم قرار گرفته است، ادامه‌داد: سهم کمک‌های مردمی به نیازمندان در طرح اکرام ایتام و محسنین از مجموع کمک‌ها حدود ۱۵ میلیارد تومان (حدود ۲۸ درصد کمک‌ها) است.

پرداخت چهار میلیارد تومان زکات واجب به نیازمندان

وی افزود: همچنین چهار میلیارد و ۲۵ میلیون تومان از کمک‌های مردمی نیز مربوط زکات واجب و ۳۰ میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان نیز کمک‌های مبتنی بر نیاز به محرومان و نیازمندان خراسان‌جنوبی بوده که سهم ۵۶ درصدی از کمک‌ها را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی گفت: همچنین از محل مراکز نیکوکاری نیز ۱۹ میلیارد و ۸۴ میلیون تومان به محرومان کمک شده است که نشان می‌دهد مراکز نیکوکاری در خراسان‌جنوبی توانسته‌اند با عموم مردم و خیرین ارتباط بسیار خوبی برقرار کنند.

افزایش کمک‌های خیرین در بخش‌های مختلف

سلم‌آبادی اظهار کرد: نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان کمک‌های مردمی در طرح اکرام ایتام و محسنین حدود ۱۲ درصد، پرداخت زکات ۳۳ درصد و کمک‌های مبتنی بر نیاز نیز حدود ۶۸ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه شعار امسال جشن نیکوکاری «عید را به خانه‌هایشان ببریم» است، بیان‌کرد: برای جشن نیکوکاری برنامه‌های بسیار خوبی را تدارک دیده بودیم که به واسطه شیوع ویروس کرونا تغییری در آن ایجاد شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: برگزاری زنگ نیکوکاری در مدارس به واسطه تعطیلی مدارس لغو شده و ایجاد پایگاه‌های نیکوکاری در مصلی‌های نماز جمعه نیز منوط به برگزاری نماز در هفته‌های پیش رو است.

روش‌های الکترونیکی کمک به نیازمندان در جشن نیکوکاری سال جاری

سلم‌آبادی افزود: توصیه ما به مردم عزیز در این شرایط کمک به محرومان و نیازمندان از طریق روش‌های الکترونیکی و غیر حضوری چون سرشماره #۰۵۶*۱*۸۸۷۷* و یا سامانه ۰۹۶۸۸۷۷ و یا اپلیکیشن هایی چون بله و سکه و سنا است.

وی یادآورشد: همچنین نیکوکاران عزیز می‌توانند از طریق شماره حساب ۰۱۰۲۱۰۲۸۹۱۰۰۵ بانک صادرات کمک‌های خود را واریز کنند.