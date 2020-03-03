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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۳۷

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی:

خیران ۵۴ میلیارد تومان به محرومان خراسان‌جنوبی کمک کردند

خیران ۵۴ میلیارد تومان به محرومان خراسان‌جنوبی کمک کردند

بیرجند- مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی گفت: خیران طی ۱۱ ماه گذشته بیش از ۵۴ میلیارد تومان به محرومان خراسان‌جنوبی کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم‌آبادی صبح سه‌شنبه در نشست خبری که به صورت زنده از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهارکرد: طی ۱۱ ماه سال جاری نیکوکاران به محرومان خراسان‌جنوبی بیش از ۵۴ میلیارد تومان کمک کردند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: از این میزان کمک خیرین چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به صدقات مردمی بوده است که حدود ۹ درصد کمک‌های خیرین به نیازمندان در طی این ۱۱ ماه را شامل می‌شود.

سلم‌آبادی با اشاره به اینکه طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین مورد اقبال و استقبال مردم قرار گرفته است، ادامه‌داد: سهم کمک‌های مردمی به نیازمندان در طرح اکرام ایتام و محسنین از مجموع کمک‌ها حدود ۱۵ میلیارد تومان (حدود ۲۸ درصد کمک‌ها) است.

پرداخت چهار میلیارد تومان زکات واجب به نیازمندان

وی افزود: همچنین چهار میلیارد و ۲۵ میلیون تومان از کمک‌های مردمی نیز مربوط زکات واجب و ۳۰ میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان نیز کمک‌های مبتنی بر نیاز به محرومان و نیازمندان خراسان‌جنوبی بوده که سهم ۵۶ درصدی از کمک‌ها را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی گفت: همچنین از محل مراکز نیکوکاری نیز ۱۹ میلیارد و ۸۴ میلیون تومان به محرومان کمک شده است که نشان می‌دهد مراکز نیکوکاری در خراسان‌جنوبی توانسته‌اند با عموم مردم و خیرین ارتباط بسیار خوبی برقرار کنند.

افزایش کمک‌های خیرین در بخش‌های مختلف

سلم‌آبادی اظهار کرد: نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان کمک‌های مردمی در طرح اکرام ایتام و محسنین حدود ۱۲ درصد، پرداخت زکات ۳۳ درصد و کمک‌های مبتنی بر نیاز نیز حدود ۶۸ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه شعار امسال جشن نیکوکاری «عید را به خانه‌هایشان ببریم» است، بیان‌کرد: برای جشن نیکوکاری برنامه‌های بسیار خوبی را تدارک دیده بودیم که به واسطه شیوع ویروس کرونا تغییری در آن ایجاد شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: برگزاری زنگ نیکوکاری در مدارس به واسطه تعطیلی مدارس لغو شده و ایجاد پایگاه‌های نیکوکاری در مصلی‌های نماز جمعه نیز منوط به برگزاری نماز در هفته‌های پیش رو است.

روش‌های الکترونیکی کمک به نیازمندان در جشن نیکوکاری سال جاری

سلم‌آبادی افزود: توصیه ما به مردم عزیز در این شرایط کمک به محرومان و نیازمندان از طریق روش‌های الکترونیکی و غیر حضوری چون سرشماره #۰۵۶*۱*۸۸۷۷* و یا سامانه ۰۹۶۸۸۷۷ و یا اپلیکیشن هایی چون بله و سکه و سنا است.

وی یادآورشد: همچنین نیکوکاران عزیز می‌توانند از طریق شماره حساب ۰۱۰۲۱۰۲۸۹۱۰۰۵ بانک صادرات کمک‌های خود را واریز کنند.

کد مطلب 4868777

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