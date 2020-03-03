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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۸

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهریار:

حفاظت از اراضی ملی نیازمند عزمی جدی و همگانی است

حفاظت از اراضی ملی نیازمند عزمی جدی و همگانی است

شهریار- سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهریار گفت: اراضی ملی جزو انفال و متعلق به همه نسل‌ها است که بر همین اساس حفاظت از این سرمایه‌های ملی وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود .

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مسعودی صبح سه شنبه در دیدار با رئیس دادگستری شهرستان شهریار که با همراهی سایر مسئولین منابع طبیعی و در آستانه هفته منابع طبیعی انجام شد اظهار داشت: حفاظت از اراضی ملی نیازمند عزمی جدی و همگانی است.

وی با اشاره به اینکه اولویت نخست مجموعه منابع طبیعی حفاظت از عرصه‌های ملی است افزود: اراضی ملی جزو انفال و متعلق به همه نسل‌ها است که بر همین اساس حفاظت از این سرمایه‌های ملی وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود و برای حفاظت از منابع طبیعی مشارکت مردم و سایر نهادها الزامی می‌باشد.

مسعودی در ادامه ضمن ابراز تشکر و قدردانی از حمایت‌های مسئولان قضائی شهرستان شهریار از منابع طبیعی اظهار داشت: خوشبختانه تعامل خوبی بین دستگاه قضائی شهرستان و منابع طبیعی در رابطه با پیگیری پرونده‌های مطروحه و اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع وجود دارد و در سایه این تعاملات مؤثر شاهد اقدامات درخور توجهی در مقوله حفاظت از عرصه‌های ملی هستیم.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های شهریار، رباط کریم، اسلامشهر، شهر قدس و بهارستان از عموم مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف و همچنین قاچاق چوب جنگلی مراتب را فوراً از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

کد مطلب 4868781

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