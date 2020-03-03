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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰

مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین:

خدمات بخش کشاورزی در قزوین بصورت غیر حضوری انجام می‌شود

خدمات بخش کشاورزی در قزوین بصورت غیر حضوری انجام می‌شود

قزوین- مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا؛ همه خدمات مرتبط در این بخش از طریق پرتال سازمان و میز خدمت الکترونیکی قابل انجام است.

کیانوش کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه خدمات مرتبط با بخش کشاورزی از طریق پرتال سازمان و میز خدمت الکترونیکی به آدرس https://qazvin-ajo.ir قابل انجام است.

وی از همه کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی خواست تا به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و حفظ سلامت جامعه حتی الامکان از مراجعه حضوری به سازمان جهاد کشاورزی و سایر مدیریت‌ها و ادارات تابعه خودداری کنند.

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: شماره تلفن ۳۳۳۳۷۰۰۸ و سامانه پیامکی روابط عمومی به شماره ۰۹۱۹۷۴۲۷۲۴۱ آماده دریافت درخواست‌ها جهت انتقال به مدیریت و سایر حوزه‌های کاری است.

کاکاوند با اشاره به لغو ملاقات حضوری ارباب رجوع با رئیس سازمان اظهار کرد: به منظور رعایت حال شهروندان عزیز تمامی درخواست‌های مردمی که در قالب ملاقات عمومی در روز سه شنبه هر هفته انجام می‌شد، تا اطلاع ثانوی به صورت غیر حضوری امکان پذیر است.

براساس قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و در راستای شفاف سازی و پیشگیری از فساد اداری کلیه خدمات و فرایندهای اجرایی سازمان از قبیل آدرس الکترونیکی، قوانین و شرایط دریافت هر خدمت، مدارک موردنیاز، زمان دریافت هر خدمت در پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با عناوین میز خدمت الکترونیکی و خدمات اجرایی سازمان، خدمات و تسهیلات حمایتی و مجوزهای ستادی قابل دریافت است.

کد مطلب 4868782

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