راهنمای تغذیه برای مقابله با بیماری های تنفسی

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سلامت بدن و تنوع مصرف ۶ گروه اصلی مواد غذایی با اولویت استفاده از میوه‌ها به منظور افزایش سطح ایمنی بدن، مورد تاکید است و در این میان، مصرف محصولات حاوی ویتامین C از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس این گزارش، انواع میوه‌ها و سبزی‌های حاوی ویتامین C شامل سبزی‌های برگ سبز مانند سبزی خوردن، انواع کلم، گل کلم، گوجه فرنگی، انواع جوانه، مرکبات (لیموتُرش، لیموشیرین، پرتقال، نارنگی و نارنج)، کیوی، پیاز و شلغم است.

انواع سبزی‌ها و میوه‌های زرد و نارنجی مانند هویج، کدو حلوایی، موز و مرکبات که دارای ویتامین E هستند، در تقویت سیستم ایمنی بدن مؤثر اند، ضمن اینکه سبزی‌ها و میوه‌های تازه و خشک شده، حاوی روی و آهن و سبزی‌های برگ سبز و میوه‌ها، حاوی ویتامین B هستند که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند.

همچنین در صورت عفونت و بروز تب، رژیم غذایی حاوی پتاسیم شامل انواع میوه مانند موز، آلو، زردآلو، طالبی، کیوی و پرتقال و محصولات فرنگی مشتمل بر اسفناج، جعفری، لوبیا، سبوس گندم، هویج، کدو حلوایی، گوجه فرنگی و سیب زمینی توصیه می‌شود.

تهیه انواع میوه و سبزیجات و صیفی‌جات تازه از جمله محصولات متنوع و مختلفی که در تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از بیماری‌های تنفسی می‌توانند مؤثر باشند و مصرف آنها از سوی مراجع معتبر بهداشتی توصیه شده است، با کیفیت مطلوب و با قیمت مناسب که اختلاف آن با میانگین قیمت‌های سطح شهر به ۴۰ درصد می‌رسد، در میادین میوه و تره بار امکان‌پذیر است.