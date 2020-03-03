همدلی و همگرایی در فعالیت های فرهنگی شهرستان مریوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حاتمیان صبح امروز در مراسم تقدیر و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان، اظهار داشت: تلاش در راستای توسعه و تقویت فرهنگ دینی یکی از نیازهای لازم و ضروری در جامعه است.

وی افزود: هدف سازمان تبلیغات اسلامی ارتقای فرهنگ ناب محمدی است و در این راستا سعی داریم تا در سطح استان کردستان نیز برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگ دینی تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه انتظار ما از رئیس جدید تبلیغات اسلامی مریوان بیشتر از رئیس سابق خواهد بود، افزود: باید با ایجاد تعامل و همفکری با سایر ادارات فرهنگی نیز برای رشد فعالیت‌های فرهنگی در مریوان تلاش کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان عنوان کرد: شهرستان مر یوان دارای ظرفیت‌های فرهنگی است و باید از پتانسیل‌های موجود این شهر برای گسترش فعالیت‌ها بهره برد.

وی ایجاد انگیزه بین مردم بویژه جوانان را امری ضروری خواند و بیان داشت: جوان‌پروری و نخبه‌پروری در این شهرستان و ایجاد همدلی و همگرایی باید مورد توجه مسوولان فرهنگی شهرستان مریوان باشد.

سرپرست فرمانداری مریوان نیز در این جلسه با قدردانی از زحمات حجت‌الاسلام عبدی رئیس سابق تبلیغات اسلامی این شهرستان، عنوان کرد: انتظارات ما ازرئیس جدید این اداره بیشتر خواهد بود و نیاز است تعاملات بیشتری را با ادارات فرهنگی و سایر نهادها داشته باشند.

آرتیکاس اقبال عنوان کرد: ارتقای فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در شهرستان مریوان نیاز مردم این شهرستان است و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان می‌تواند در این راستا قدم‌های موثری بردارد.

رئیس جدید تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سیاست‌های سازمان تبلیغات اسلامی را با جدیت دنبال خواهد کرد، افزود: سعی خواهم کرد میراث گذشته که روسای قبلی در این شهرستان بکار برده‌اند را دنبال کنم و با همکاری کارکنان این اداره و مسوولان و همکاران اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان درحفظ قلمرو و چارچوب سازمان تبلیغات اسلامی نهایت تلاش خود را با تعاملاتی که با ادارات مریوان برقرار خواهیم کرد، گام برمی‌دارم.

حجت‌الاسلام حسن ورهرام ابراز امیدواری کرد: در بحث جذب جوانان و نخبه‌پروری فعالیت‌هایی در شهرستان مریوان انجام خواهیم داد که بتواند به رشد و تقویت جایگاه دینی جوانان این شهرستان بینجامد.

در حال حاضر حجت‌الاسلام عباس عبدی نیز به عنوان رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه مشغول فعالیت است.