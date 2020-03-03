افزایش ۱۸ درصدی تامین تخم نوغان برای توزیع در سال ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عدیل سروی زرگر با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی تأمین تخم نوغان برای توزیع در سال ۱۳۹۹، گفت: امید می‌رود با تلاش‌های نوغانداران سراسر کشور شاهد خوداتکایی ۴۸ درصدی صنعت فرش و منسوجات ابریشمی تولید داخل باشیم.

وی افزود: ضریب خوداتکایی صنعت فرش و منسوجات ابریشمی در سال گذشته ۲۸ درصد بوده است.

سروی ادامه داد: میزان توزیع تخم نوغان از ۲۵ هزار و ۷۱۰ جعبه در سال گذشته به ۳۹ هزار و ۷۷۶ افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۵۵ درصدی است که در طی ۱۰ سال گذشته بی سابقه است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با تاکید بر اینکه نوغانداری در ایران یک میراث کهن فرهنگی و اقتصادی است که دارای ظرفیت تولید بالایی در کشور است، افزود: پس از رکودی ۲۰ ساله با فعالیت نوغانداران، این صنعت رونقی تازه گرفته و کشاورزان با رضایت خاطر به تولید در این بخش مشغول هستند.

سروی زرگر با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد استان‌های فعال در پرورش کرم ابریشم از ۲۲ استان به ۳۱ استان افزایش یافته است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته نوغانداری در ۲۲ استان کشور و عمدتاً در سواحل دریای خزر و استان خراسان انجام می شده است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور درباره استقبال کشاورزان و پرورش کرم ابریشم، گفت: تعداد نوغانداران از ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانوار به ۲۵ هزار خانوار افزایش یافته است و استان‌های گیلان، خراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی و مازندران به ترتیب رتبه اول تا پنجم تولید ابریشم کشور را دارا هستند.

وی ادامه داد: در راستای گسترش پرورش کرم ابریشم، مرکز توسعه نوغانداری کشور با همکاری سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و از ظرفیت آن‌ها برای تولید ابریشم و بهبود معیشت کشاورزان استفاده کرده است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور، استان‌های جدید فعال در حوزه نوغانداری را استان‌های کرمان، البرز، قزوین، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خوزستان و مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: در این استان‌ها پرورش کرم ابریشم در سطحی محدود در حال انجام است.

وی درباره آموزش نوغانداران و رابطین پهنه در کشور گفت: مرکز توسعه نوغانداری کشور علاوه بر آموزش در شعب خود در استان‌های گیلان، مازندران خراسان رضوی، اصفهان و فارس با استفاده از ظرفیت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان و از طریق آموزش رابطین نوغانداری، نسبت به ارائه خدمات، تأمین و تدارک نهاده‌های کشاورزی و آموزش کشاورزان و کارشناسان پهنه اقدام می‌کند.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور تعداد نوغانداران آموزش دیده را بالغ بر ۱۲ هزار نفر عنوان کرد و افزود: ۵۰۰ کارشناس در این بخش نیز آموزش دیده اند.

سروی زرگر ادامه داد: همچنین اجرای سایت الگویی در استان‌های گیلان و گلستان و برگزاری روز ملی مزرعه ابریشم با همکاری مرکز تحقیقات ابریشم کشور و مدیریت هماهنگی ترویج از دیگر برنامه‌های آموزشی اجرا شده در سال جاری برای نوغانداران بوده است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: اجرای طرح تحقیقاتی با همکاری گروه پژوهشی ابریشم دانشگاه گیلان و دانشگاه تربت حیدریه از دیگر برنامه‌هایی اجرا شده در سال جاری بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در تلاش برای اقتصادی کردن تولید ابریشم و افزایش رغبت تولیدکنندگان هستیم، بیان کرد: افزایش میزان تولید به ازای هر جعبه پرورش کرم ابریشم با آموزش، توزیع تخم نوغان با کیفیت و مقاوم به بیماری و پرورش کرم ابریشم پاییزه (امکان دو بار پرورش در سال) از جمله اقدامات در حال اجرا است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پیشنهاد منطقی کردن قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم با افزایش ۶۷ درصدی به شورای اقتصاد اشاره کرد و گفت: برای اولین بار سازمان تعاون روستایی در خرید توافقی پیله تر ابریشم در استان‌های گیلان و گلستان دخالت کرد که با تثبیت قیمت پیله منجر به افزایش رضایت پرورش دهندگان کرم ابریشم شد.

وی با اشاره به توزیع سالانه ۲۱۰ هزار اصله نهال اصلاح شده در ۱۰ سال گذشته در بین نوغانداران کشور، گفت: در حال حاضر این میزان توزیع اصله نهال اصلاح شده کفاف نیاز کشاورزان را نمی‌دهد و برای تأمین نهال توت اصلاح شده، عملیات تغذیه، هرس و و رسیدگی به باغات مادری انجام شده و ظرفیت تأمین به ۲ میلیون قلمه با هدف تکثیر و تأمین یک میلیون اصله نهال توت فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه در ۸ استان کشور برای تولید نهال توت اقدام شده است، افزود: کمیته فنی ملی تولید نهال توت اصلاح شده هماهنگی لازم در این خصوص را برعهده دارد.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با تاکید بر اینکه در سال جاری ۷ واریته برتر توت از سایر کشورها انتخاب شده است، گفت: امیدواریم با هماهنگی ایجاد شده و با واردات واریته های پر محصول به تولید برگ‌توت که تنها منبع غذایی کرم ابریشم است کمک شایانی شود و در نهایت رونق تولید در این بخش را شاهد باشیم.