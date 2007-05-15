20 میلیون دلار از حساب ذخیره ارضی به اکتشاف معدن اختصاص یافت

6707به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سجادیان بعداز ظهر امروز در نخستین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران در مشهد افزود : این طرح در راستای ابلاغ سیاست های اصل 44 و کاستن از موانع پیش روی صنعتگران و معدن کاران تهیه و تصویب شده است .

وی خاطرنشان کرد : در موضوع کاهش عوارض و مالیات کاهش نرخ خدمات شامل آب و برق و گاز و در مورد صدور پروانه ها و سایر مراحل تولید این قانون تسهیلات قابل توجهی برای تولید کنندگان در بردارد .

سجادیان با یادآوری ارقام اکتشافی بودجه های سالانه در دو سال اخیر اظهار داشت : امسال برای جلوگیری از نشست زمین 5/1 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است .

نماینده مردم خواف در مجلس شورای اسلامی گفت : داوطلبان سرمایه گذاری در بخش معدن می توانند از این تسهیلات استفاده کنند .

وی در خصوص سرمایه گذاری در فرآوری مواد معدنی ادامه داد : خام فروشی و صدور مواد اولیه معدنی به صورت خام یک فاجعه برای صنعت و اقتصاد کشور است و در همین راستا مجلس برای تشویق سرمیاه گذاران داخلی و خارجی در جهت فرآوری این مواد در داخل کشور قانون سرمیاه گذاری خارجی را در دستور کار خود قرار داده است .

سجادیان ایجاد سازمان مهندسی معدن را در کشور فرصت خوبی برای اشتغال فارغ التحصیلان این رشته ارزیابی و تاکید کرد : این قانون چون ابتدایی بوده و تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن یک اقدام بدون پیشینه است بر اساس نظر کارشناسان و صاحبنظران در اینده نزدیک اصلاح خواهد شد .

وی از اصلاح قانون معادن طی هفته های آتی در مجلس خبر داد و یادآور شد : این اصلاحات با توجه به ابلاغیه اصل 44 با رویکرد در خصوصی سازی اصلاح می شود .