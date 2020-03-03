به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، علیرضا صالح در مورد واگذاری سهام باقی مانده دولت در ۱۸ شرکت و بنگاه بزرگ بورسی که اوایل سال جاری در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت، اظهار داشت: تاکنون سهام باقی مانده در ۲ پالایشگاه نفت شیراز و لاوان را واگذار کرده‌ایم.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: تعدادی دیگر از شرکت‌ها را نیز که آماده واگذاری بودند، عرضه کردیم؛ اما هنوز مشتری برای خرید سهام این شرکت‌ها نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، سال آینده سهام شرکت‌هایی که باقی مانده است را قطعاً واگذار خواهیم کرد.

صالح در مورد واگذاری سهام ۶۰.۷۲ درصدی دولت در هپکو نیز گفت: برای واگذاری سهام دولت، اول باید آماده‌سازی انجام، تا زمینه برای فروش سهام فراهم شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: حداقل یک تا ۲ سال لازم است تا بتوانیم اوضاع در هپکو را اصلاح و شرایط رونق تولید را فراهم کنیم. پس از بهبود اوضاع، سهام دولت را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.