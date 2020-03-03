زمان برگزاری رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود رکوردگیری از وزنه برداران مورد نظر کادر فنی در فینال رقابتهای لیگ برتر انجام شود، اما تعطیلی این رقابتها به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه‌های کادر فنی را تغییر داد.

به همین دلیل کادرفنی تیم ملی وزنه برداری در نظر دارد، رکوردگیری را روز ۲۱ اسفندماه در حاشیه آخرین اردوی ملی پوشان برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا انجام دهد.

اردوی تیم ملی وزنه برداری برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک اواخر اسفند ماه آغاز می‌شود تا ملی پوشان بتوانند اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت سال آینده با آمادگی قابل قبول در رقابتهای قهرمانی آسیا به روی تخته بروند.

پیش از این قرار بود رقابتهای قهرمانی آسیا در قزاقستان برگزار شود که میزبانی قزاق ها به دلیل شیوع ویروس کرونا منتفی شد اما زمان برگزاری این مسابقات با تاکید کمیته بین المللی المپیک با توجه به گزینشی بودن مسابقات، فعلاً تغییری نکرده است.