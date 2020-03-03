کشف و ضبط بیش از ۱۹۴ هزار عدد لوازم بهداشتی در رشت و فومن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی صبح سه شنبه در این باره به خبرنگاران گفت: ۱۹۴ هزار و ۷۳۶ عدد لوازم بهداشتی احتکار شده در دو شهرستان‌های رشت و فومن کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه کارگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازرسان تعزیرات حکومتی در بازرسی از پنج انبار در شهرهای رشت و فومن موفق به کشف این تعداد لوازم بهداشتی شدند، افزود: این کالاها شامل ۱۲۹ هزار جفت دستکش، هزار و ۲۲۴ عدد ماسک خارجی، ۵۷ هزار عدد پد الکلی و ۷ هزار و ۵۱۲ عدد محلول ضدعفونی کننده کشف شد.

فرمانده انتظامی گیلان ارزش کالاهای کشف شده را حدود ۳ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: ۴ متهم پس از دستگیری اعتراف کردند، قصد داشتند این کالاها را با چند برابر قیمت به مردم بفروشند.

سردار عزیزاله ملکی با اشاره به برخورد بدون اغماض پلیس با احتکار کنندگان کالاهای بهداشتی، از شهروندان خواست، ضمن هوشیاری، هرگونه مورد مشکوک به احتکار کالاهای بهداشتی را با سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.