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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۵۲

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران:

نهادهای فرهنگی برای ترویج و شناساندن فرهنگ انتظار تلاش کنند

نهادهای فرهنگی برای ترویج و شناساندن فرهنگ انتظار تلاش کنند

تهران- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به اینکه وظیفه نهادهای انقلابی در گام دوم انقلاب سنگین تر است گفت: نهادهای فرهنگی برای ترویج و شناساندن فرهنگ انتظار تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح سه شنبه در دیدار با حجت الاسلام عباسعلی پور مدیر بنیاد فرهنگی مهدوی موعود استان تهران اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های اخیر دشمنان با تبلیغات گسترده‌ای درصدد ایجاد شبهه در فرهنگ انتظار هستند و سعی دارند نسبت به برخی باورها و اعتقادات در حوزه مهدویت ابهامات و شبهاتی را وارد کنند و ضروری است در این برهه حساس نسبت به فرهنگ غنی مهدوی و در باب فرهنگ انتظار پژوهش‌های زیادی صورت گیرد و برای رفع این شبهات اقدام و عمل انجام شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: رسالت آحاد مردم خاصه نهادهای فرهنگی و انقلابی در گام دوم انقلاب برای آشنایی هرچه بیشتر با دوران ظهور و فرهنگ انتظار بسیار سنگین است.

محمودی افزود: در این شرایطی که ظلم و جنایت در دنیا فراگیر شده و بشریت در رنج‌ها و بیماری‌ها دچار حیرت و سرگردانی گردیده تنها منجی بشر امام عصر (عج) است و باید همه زمینه ساز دوران حاکمیت حق و عدالت در جوامع بشری باشند.

وی مسئله مهدویت و فرهنگ انتظار را یک باور و اعتقاد دانست و عنوان داشت: مهدویت رکن و اصل اساسی شیعه است و جز اصول اعتقادی و دینی شیعیان و مسلمانان جهان محسوب می‌شود.

کد مطلب 4868852

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