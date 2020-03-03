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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۲۲

افتخاری اعلام کرد

خانه‌های امید، محلی برای ارائه خدمات پزشکی کرونا به بازنشستگان

خانه‌های امید، محلی برای ارائه خدمات پزشکی کرونا به بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از اختصاص خانه‌های امید برای ارائه خدمات پزشکی به بازنشستگان در شهرهای درگیر کرونا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر افتخاری اعلام کرد: این روزها تمام وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی درگیر مبارزه با بیماری کرونا هستند و در صف مقدم نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایستاده. بدیهی است که همگی وظیفه داریم ضمن قدردانی و سپاس از جامعه پزشکی و پرستاری کشور و همه مسؤولان و کارکنان وزارت بهداشت، یاریگر آنها در این روزهای سخت باشیم.

وی در ادامه اظهار داشت: صندوق بازنشستگی کشوری از چند سال پیش مراکزی را با عنوان «خانه امید» در نقاط مختلف کشور ایجاد کرده که هدف کلی‌شان تلاش برای ارتقای نشاط و امید در زندگی بازنشستگان است و از امکانات نسبتاً خوبی هم برخوردارند. امروز در نامه‌ای به جناب آقای دکتر سعید نمکی، وزیر محترم بهداشت اعلام کردیم که صندوق بازنشستگی کشور آمادگی دارد فضا و امکانات خانه‌های امید را به منظور ارائه خدمات پزشکی به بازنشستگان عزیز در شهرهای درگیر با کرونا در اختیار ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار دهد. امیدوارم که بتوانیم از این طریق، یاریگر برادران‌مان در وزارت بهداشت باشیم.

کد مطلب 4868863

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    نظرات

    • سیروس جعفری IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
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      پاسخ
      باتشکر ازخبرگزاری مهر وبنده مخلص خدا بزرگوارجناب اقای افتخاری مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری وتقدیروتشکر از ازحمات بی دریغ ایشان

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