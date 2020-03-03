به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر افتخاری اعلام کرد: این روزها تمام وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی درگیر مبارزه با بیماری کرونا هستند و در صف مقدم نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایستاده. بدیهی است که همگی وظیفه داریم ضمن قدردانی و سپاس از جامعه پزشکی و پرستاری کشور و همه مسؤولان و کارکنان وزارت بهداشت، یاریگر آنها در این روزهای سخت باشیم.

وی در ادامه اظهار داشت: صندوق بازنشستگی کشوری از چند سال پیش مراکزی را با عنوان «خانه امید» در نقاط مختلف کشور ایجاد کرده که هدف کلی‌شان تلاش برای ارتقای نشاط و امید در زندگی بازنشستگان است و از امکانات نسبتاً خوبی هم برخوردارند. امروز در نامه‌ای به جناب آقای دکتر سعید نمکی، وزیر محترم بهداشت اعلام کردیم که صندوق بازنشستگی کشور آمادگی دارد فضا و امکانات خانه‌های امید را به منظور ارائه خدمات پزشکی به بازنشستگان عزیز در شهرهای درگیر با کرونا در اختیار ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار دهد. امیدوارم که بتوانیم از این طریق، یاریگر برادران‌مان در وزارت بهداشت باشیم.