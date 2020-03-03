مراکز بهزیستی ایلام تا ۱۵ اسفندماه تعطیل است

زهرا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هماهنگی انجام گرفته با دانشگاه علوم پزشکی استان و در راستای ارتقای سلامت کودکان، جامعه هدف و مربیان، تعطیلی تمامی مهدهای کودک، مراکز روزانه و نیروهای طرح مراقبین، ویزیت در منزل و تسهیلگران طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (cbr) تا ۱۵ اسفندماه تمدید می‌شود.

وی ادامه داد: این تعطیلی شامل تمامی مهدهای کودک، مراکز توانبخشی روزانه تحت نظارت بهزیستی ایلام و نیروهای طرح مراقبین و ویزیت در منزل و (cbr) در تمامی شهرستان‌های استان است.

همتی تصریح کرد: به منظور مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا و ارتقا سلامت جامعه هدف این سازمان لوازم بهداشتی برای کودکان کار و افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی این سازمان تهیه می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و استان به منظور کاهش اضطراب و تنش‌های روانی بین مردم خط مشاوره تلفنی «۱۴۸۰» از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ به صورت رایگان آماده ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی به عموم مردم است.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام گفت: به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا و ارتقا سلامت مددجویان و ساکنان مراکز شبانه روزی بهزیستی، ملاقات با این افراد تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام می‌شود.