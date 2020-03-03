مجامع کارگری وحضورغیاب بیمه بیکاری تاپایان فروردین به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری در توئیتر خود نوشت: برای مقابله باشیوع " کرونا " همه رسیدگی‌های هیأت‌های حل اختلاف و مجامع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ضرورت حضور و غیاب کارگرانی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند برای کلیه استان‌های درگیر ویروس" کرونا "با اولویت قم، تهران، البرز گیلان، مرکزی، گلستان و مازندران تا پایان فروردین ماه به تعویق افتاد.