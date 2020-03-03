به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری در توئیتر خود نوشت: برای مقابله باشیوع " کرونا " همه رسیدگیهای هیأتهای حل اختلاف و مجامع تشکلهای کارگری و کارفرمایی و ضرورت حضور و غیاب کارگرانی که از بیمه بیکاری استفاده میکنند برای کلیه استانهای درگیر ویروس" کرونا "با اولویت قم، تهران، البرز گیلان، مرکزی، گلستان و مازندران تا پایان فروردین ماه به تعویق افتاد.
در تمام استانهای در معرض کرونا؛
مجامع کارگری وحضورغیاب بیمه بیکاری تاپایان فروردین به تعویق افتاد
با دستور وزیر رفاه، رسیدگیهای هیأتهای حل اختلاف، مجامع تشکلهای کارگری، کارفرمایی وضرورت حضور و غیاب کارگرانی که ازبیمه بیکاری استفاده میکنند تا پایان فروردین به تعویق افتاد.
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