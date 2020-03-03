تمهیدات سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دستور اداری صادر شده از سوی مصطفی سالاری، جلوگیری از هرگونه وقفه در تعهدات به ویژه خدمات درمانی به جامعه تحت پوشش و همچنین کاهش تردد هر چه بیشتر بیمه شدگان در شعب و کارگزاری‌های رسمی مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

مهم‌ترین تدابیر اتخاذ شده برای کاهش مراجعات به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی به منظور مقابله با سرایت ویروس کرونا بدین شرح است:

آن دسته از بیمه شدگانی که دفترچه درمانی آنان تا پایان بهمن ۱۳۹۸ دارای اعتبار بوده و استحقاق دریافت درمان را داشته‌اند، دفترچه آنان تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ معتبر تلقی شده و مجاز هستند از مزایای درمانی سازمان بهره مند شوند. بر همین اساس نیازی به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌های رسمی سازمان برای تمدید اعتبار نخواهند داشت.

بیمه شدگانی که دفاتر درمانی آنها تا پایان فروردین ۱۳۹۹ زودتر از موعد مقرر ۴و۶ ماهه به اتمام می‌رسد، در این ارتباط لزومی به معرفی به شورای پزشکی نیست.

انجام بازرسی از کارگاه‌ها تا پایان فروردین ماه سال ۹۹ به جز موارد خاص نظیر درخواست صدور مفاصا حساب ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارگاه‌های فاقد سابقه، درخواست بیمه شده و یا کارفرما مبنی بر انجام بازرسی موضوعیت نخواهد داشت.

به منظور تمدید و یا صدور کارت هوشمند رانندگان و تداوم بیمه پردازی تا پایان فروردین سال ۹۹ نیازی به استعلام از سازمان تأمین اجتماعی نبوده و ادارات کل استان‌ها می‌بایست مراتب را راساً به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان مربوطه منعکس کنند. چنانچه مدت کارت مهارت فنی مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در فواصل اسفند ۹۸ لغایت فروردین ۹۹ منقضی شود، ادامه بیمه پردازی تا پایان فروردین ۹۹ بلا مانع بوده و پس از آن نیز در صورت تأیید و تمدید اعتبار کارت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، نیازی به مراجعه بیمه شده برای اعلام موضوع و تکمیل درخواست نخواهد بود.

با توجه به شرایط کنونی لازم است که اطلاع رسانی مناسب به جامعه تحت پوشش به منظور ترغیب مخاطبان سازمان برای استفاده از خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعه حضوری به واحدهای اجرایی صورت پذیرد.