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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۳۶

رئیس سازمان صمت مازندران:

اقلام اساسی به وفور در بازار مازندران وجود دارد

اقلام اساسی به وفور در بازار مازندران وجود دارد

ساری - رئیس سازمان صمت مازندران، هرگونه کمبود کالا را در استان رد کرد و گفت: اقلام اساسی به وفور در بازار استان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو پیش ازظهر سه شنبه در حاشیه ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه اقلام اساسی مورد نیاز خانوار به وفور در سطح فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی در سراسر استان وجود دارد، افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال وضعیت موجودی کالاهای اساسی در انبارها و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی در سطح استان در سطح بسیار مطلوب‌تری نسبت به سال‌های گذشته می‌باشد.

وی با تکذیب هر گونه کمبود کالا در سطح استان گفت: در راستای تنظیم بازار گوشت منجمد گوساله، شکر، مرغ در سطح فروشگاه‌های بزرگ و دیگر فروشگاه‌های منتخب توزیع شده ومردم به راحتی می‌توانند آنها را تهیه کنند.

قوانلو در ادامه به توزیع میوه‌های سیب و پرتقال تنظیم بازاری در سطح استان اشاره وافزود: براساس برنامه ریزی های به عمل آمده مقرر شد در ایام پایانی سال این میوه‌ها در سطح بازار استان عرضه شود.

وی تصریح کرد: با اطمینان خاطر به هم استانی‌های عزیز عرض می‌کنم هیچ کمبود کالایی در حوزه سبد خانوار وجود نداشته و همه کالاها در سطح بسیار خوبی هم در سطح عرضه و هم در انبارها موجود می‌باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از رصد لحظه‌ای بازار توسط بازرسان این سازمان خبر داد و اعلام داشت: متأسفانه برخی از افراد در روزهای اخیر در فضای مجازی دست به انتشار شایعه مبنی بر کمبود کالا می‌زنند که بیشتر می‌خواهند فضای نگرانی در جامعه را به وجود آورند در حالی که مردم عزیز ما خود شاهدند هم اکنون سطح موجودی کالاها واقعاً در واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها در ایده آل ترین حالت قرار دارد.

کد مطلب 4868937

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