حمید لطف اللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برپایی بازارچه‌های نوروزی در اردبیل عنوان کرد: بازارچه‌های نوروزی به دلیل شرایط حاد و بحرانی شیوع ویروس کرونا در اردبیل تا اطلاع بعدی متوقف شده و برپایی آن منوط به فراهم شدن شرایط بهتری که سلامتی شهروندان را تهدید نکرده و به با تأیید ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و وزارت بهداشت برسد، بستگی خواهد داشت.

وی افزود: از هر گونه سد معبر دست فروشان نیز در این مدت جلوگیری به عمل خواهد آمد.

شهردار اردبیل از تداوم گندزدایی و ضدعفونی اماکن عمومی شهر خبر داد و گفت: در پی شیوع بیماری کرونا در استان اردبیل، در اسرع وقت اکیپ‌های مختلف شهرداری با تمام قوت اقدام به شستشو و ضدعفونی معابر و اماکن عمومی شهر کردند.

وی ادامه داد: در این عملیات مراکز عمومی خرید، کشتارگاه‌ها، ساختمان‌های اداری، کلانتری‌ها، ناوگان حمل و نقل عمومی و بیمارستان‌ها و … با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با دستگاه فوگر «تولید مه ضدعفونی» گندزدایی و ضدعفونی شدند.

لطف اللهیان با بیان اینکه این اقدامات پیشگیرانه همچنان تداوم خواهد داشت، افزود: امیدواریم با همکاری و مشارکت شهروندان شاهد کاهش شیوع این بیماری در شهر بوده و بدون هیچ دغدغه‌ای به استقبال سال جدید برویم.