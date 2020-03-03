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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۲۲

شهردار اردبیل:

بازارچه نوروزی در اردبیل برپا نمی‌شود

بازارچه نوروزی در اردبیل برپا نمی‌شود

اردبیل - شهردار اردبیل گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا بازارچه های نوروزی اردبیل تا اطلاع ثانوی برپا نخواهند شد.

حمید لطف اللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برپایی بازارچه‌های نوروزی در اردبیل عنوان کرد: بازارچه‌های نوروزی به دلیل شرایط حاد و بحرانی شیوع ویروس کرونا در اردبیل تا اطلاع بعدی متوقف شده و برپایی آن منوط به فراهم شدن شرایط بهتری که سلامتی شهروندان را تهدید نکرده و به با تأیید ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و وزارت بهداشت برسد، بستگی خواهد داشت.

وی افزود: از هر گونه سد معبر دست فروشان نیز در این مدت جلوگیری به عمل خواهد آمد.

شهردار اردبیل از تداوم گندزدایی و ضدعفونی اماکن عمومی شهر خبر داد و گفت: در پی شیوع بیماری کرونا در استان اردبیل، در اسرع وقت اکیپ‌های مختلف شهرداری با تمام قوت اقدام به شستشو و ضدعفونی معابر و اماکن عمومی شهر کردند.

وی ادامه داد: در این عملیات مراکز عمومی خرید، کشتارگاه‌ها، ساختمان‌های اداری، کلانتری‌ها، ناوگان حمل و نقل عمومی و بیمارستان‌ها و … با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با دستگاه فوگر «تولید مه ضدعفونی» گندزدایی و ضدعفونی شدند.

لطف اللهیان با بیان اینکه این اقدامات پیشگیرانه همچنان تداوم خواهد داشت، افزود: امیدواریم با همکاری و مشارکت شهروندان شاهد کاهش شیوع این بیماری در شهر بوده و بدون هیچ دغدغه‌ای به استقبال سال جدید برویم.

کد مطلب 4868952

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