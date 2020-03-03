ادامه طرح آموزش تلویزیونی در ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود احمدی‌افزادی مدیر شبکه آموزش صبح امروز با حضور در برنامه "سلام صبح بخیر"، درباره طرح آموزشی تلویزیون توضیح داد: این طرح به ماه‌ها قبل برمی‌گردد تا زمانی که ما درگیر تعطیلاتی به خاطر آلودگی هوا شدیم که مدارس را تحت‌الشعاع قرار می‌داد عملی شود. غیر از این همیشه این سوال مطرح بود که آیا عدالت آموزشی به طور نسبی شامل حال دانش‌آموز نقطه دور کشور هم می‌شود؟

وی افزود: در ۳ ماه گذشته معاونت اجتماعی آموزش و پرورش طرحی را در شورای شبکه آموزش مطرح کردند و در نهایت مصوب شد و قرار بود زمانی برای اجرای آن در نظر گرفته شود. گذشت تا به بیماری کرونا رسیدیم و روز سه‌شنبه هفته گذشته بود که شورای معاونان و رئیس سازمان صداوسیما به شبکه آموزش مصوب کردند که طرح آموزش مکمل را پیگیری کنیم. وزیر آموزش و پرورش و معاون سیما و ما جلساتی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه داشتیم و دیروز ۸ صبح این طرح اجرایی شد.

مدیر شبکه آموزش ادامه داد: عملیات این کار از چهارشنبه تا شنبه بود و جدای از چند ماه کار فکری، از سه‌شنبه تا به حال یک تیم ۵۰ نفره خوابی نداشته‌اند تا این کلاس‌های تلویزیونی را ارائه کنند.

احمدی یادآور شد: برنامه‌ریزی درسی بر مبنای تقسیم کار شکل گرفته است. وزارت آموزش و پرورش و معاونت ابتدایی و متوسطه این برنامه‌ریزی را شکل داده‌اند و مهمترین درس‌ها را در زمان‌های مناسب که خسته‌کننده نباشد و به دانش‌آموز فشار نیاورد در نظر گرفتیم. آموزش تلویزیونی چیز جدیدی در دنیا نیست اما در کشور ما به جز زمان دفاع‌مقدس، اولین بار است این طرح را تجربه می‌کنیم.

وی تأکید کرد: در فاز اول ۱۰ بخش درسی در طول هفته ۷۰ درس ارائه می‌شود؛ ما آمادگی داریم این بخش‌ها را اضافه کنیم. ساعت‌های درس هر کلاسی نهایتاً ۲۸ دقیقه بیشتر نیست. ۵ دقیقه زنگ تفریح داریم و پویانمایی و غیره پخش می‌کنیم تا زنگ درسی بعدی آغاز بشود.

مدیر شبکه آموزش در پاسخ به اینکه آیا از درس‌های تلویزیونی امتحان گرفته می‌شود و پس از بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه از آن به بعد درس داده می‌شود، توضیح داد: ما زمانی که این بحث را شروع کردیم بچه‌ها حدود ۷۰ درصد کتاب‌ها را خوانده بودند. آموزش و پرورش، بررسی آموزشی کرده است و زمانی که مدرسه شروع شود معلم‌های محترم با نگاه به آنچه که درس داده شده است ادامه بحث را پیش‌بینی خواهند کرد. البته طبیعی است که هر دبیری یک بازنگری هم خواهد داشت. به همه دبیران ابلاغ شده که این مباحث را دنبال و میزان مشارکت بچه‌ها را پیگیری کنند.

احمدی‌افزادی درباره بازپخش این دروس گفت: ما نظام رسمی را ارائه می‌دهیم و کاری به کمک آموزشی‌ها نداریم. ما می‌خواهیم به بچه‌ها جریان رسمی کشور را بگوییم و این نکته که آموزش تعطیل نیست. اتفاق خوب این است که ما پخش زنده داریم و در فضای شبکه‌های اجتماعی دو سه امکان در نظر گرفتیم. اولین امکان تلوبیون است و بلافاصله با باز کردن آن می‌توانند "مدرسه تلویزیونی" را پیدا کنند. اتفاق خوب دیگر از فردا این است که نرم‌افزاری به نام ۷ راه‌اندازی می‌کنیم که در آن تمام کلاس‌ها را خواهیم داشت و سوالات دانش‌آموز را برخط و زنده پاسخ می‌دهیم. در حال هماهنگی با دبیران خبره‌ایم تا معلمان درجا پاسخ بدهند؛ این اتفاق تعاملی جدی است.

وی با اشاره به عکس‌هایی که از نقاط مختلف کشور از دانش‌آموزان در حال تماشای کلاس‌های تلویزیونی به شبکه آموزش رسیده، به پروسه انتخاب معلمان اشاره کرد و افزود: به هر حال حرف زدن جلوی دوربین تلویزیون با اینکه برای ۱۵، ۲۰ نفر صحبت کنید قابل مقایسه نیست اما تا به حال بازخوردهای خوبی داشته‌ایم. معلم محترم امروز نقش مشاور را دارد؛ گاهی به خاطر حجم بالای درس‌ها بحث تربیت مغفول می‌ماند و اکنون فرصت خوبی است که به این بخش هم توجه بشود.

مدیر شبکه آموزش در پاسخ به اینکه اگر تا عید مدارس تعطیل شود این طرح ادامه خواهد داشت، گفت: زیبایی این برنامه این است که پروژه تلقی نشود و پروسه و فرآیند باشد. نگاه ما فرآیندی است و به اعتقاد ما تا عید باید یک گونه عمل کنیم در ایام عید به نحوی و از ۱۵ فروردین تا ۵ اردیبهشت که قبل از ماه مبارک رمضان است مسیری را پیش بگیریم. از ۶ اردیبهشت تا ۵ خرداد و در ایام ماه مبارک رمضان نیز به گونه‌ای دیگر خواهیم بود و آموزش تعطیل نیست.

احمدی‌افزادی در پایان گفت: ما هر روز برنامه کلاس‌های روز بعد را به شکل زیرنویس از شبکه‌های مختلف پخش می‌کنیم و شبکه آموزش هم در فضای مجازی این را اعلام می‌کند؛ این نظام آموزشی مکمل مثل قلبی است که در نظام اصلی کار می‌کند.