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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۰۵

اعلام جدول ثابت پخش برنامه های درسی شبکه آموزش در طول هفته

اعلام جدول ثابت پخش برنامه های درسی شبکه آموزش در طول هفته

جدول پخش برنامه های آموزشی مکمل برای دانش آموزان تا یک ماه آینده از شبکه آموزش هر روز در یک زمان مشخص در مقاطع مختلف روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول پخش برنامه‌های آموزشی مکمل برای دانش آموزان تا یک ماه آینده از شبکه آموزش هر روز در یک زمان مشخص در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم و فنی و حرفه ای و کار و دانش روی آنتن می‌رود.

جدول پخش برنامه‌ها از این پس بدین شرح است:

متوسطه اول
شنبه تا پنج شنبه
۸:۰۰-۸:۳۰ هفتم
۰۸:۳۰-۰۹:۰۰ هشتم
۰۹:۰۰-۰۹:۳۰ نهم
روزهای جمعه با یک ساعت تاخیر
۰۹:۰۰-۹:۳۰
۹:۳۰-۱۰:۰۰
۱۰:۰۰-۱۰:۳۰

دوره ابتدایی
۱۰:۳۰-۱۰:۵۰ اول ابتدایی
۱۰:۵۵-۱۱:۱۵ دوم ابتدایی
۱۱:۲۰-۱۱:۴۰ سوم ابتدایی
۱۱:۴۵-۱۲:۱۰ چهارم ابتدایی
۱۲:۳۵-۱۳:۰۰ پنجم ابتدایی
۱۴:۲۰-۱۴:۴۵ ششم ابتدایی

متوسطه دوم
۱۴:۵۰-۱۵:۱۵ دهم
۱۵:۲۰-۱۵:۴۵ یازدهم
۱۶:۰۰-۱۶:۲۵ دوازدهم
۱۶:۳۰-۱۶:۵۵ فنی حرفه ای

برنامه‌های متغیر برای دوره متوسطه دوم به شرح زیر است:

شنبه تا چهارشنبه
۲۲:۰۰-۲۲:۲۵ متوسطه دوم منتخب
۲۲:۳۰-۲۲:۵۵ متوسطه دوم منتخب
پنج شنبه و جمعه
۱۷:۰۰-۱۷:۲۵ متوسطه دوم منتخب

کد مطلب 4868973

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